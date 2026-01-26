Escalofriante: encuentran partes de un cuerpo desmembrado en un caño de la localidad de Barrios Unidos

Foto rumba en discoteca de Popayán dejó una masacre en medio de una riña.

En las últimas horas residentes del sector al canal de aguas en la localidad Barrio Unidos en la calle 73A con transversal 56A, reportaron a las autoridades el hallazgo de partes de un cuerpo desmembrado. El hecho generó terror en la comunidad debido a que el cadáver estaba en las inmediaciones de la Plaza de Mercado del 12 de Octubre.

Lo que vieron las personas, fueron tres partes del cuerpo flotando en las aguas negras, que preliminarmente serían un brazo, un tronco y la cabeza.

Ante la alerta, unidades de criminalística ​y la Policía Metropolitana de Bogotá, acudieron al lugar para identificar la identidad de la víctima y empezar líneas de investigación que esclarezcan lo sucedido.

Por ahora no hay hipótesis del caso, pero las autoridades no descartan que se deba a un ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico por el control del territorio.