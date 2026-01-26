Indignación en Bogotá por supuesto influencer que esparce químicos con malos olores en buses de TransMilenio para hacer contenido en TikTok

La ciudad de Bogotá vive un nuevo episodio de indignación ciudadana luego de que en redes sociales circularan videos de un joven, señalado como supuesto influencer, que publica contenido en TikTok donde se le observa esparciendo químicos con malos olores dentro de buses de TransMilenio y otros espacios cerrados, con el único objetivo de generar visualizaciones y reacciones en plataformas digitales.

Las imágenes muestran cómo el joven libera sustancias de olor penetrante mientras graba las reacciones de los usuarios, quienes manifiestan incomodidad, molestia y rechazo ante este tipo de comportamientos. Usuarios del sistema y ciudadanos en general han calificado estas acciones como irresponsables, al considerar que podrían poner en riesgo la salud pública y alterar la convivencia dentro del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Indignación en Bogotá por supuesto influencer que esparce químicos con malos olores en buses de TransMilenio

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la naturaleza exacta de los químicos utilizados, expertos advierten que la exposición a sustancias desconocidas en lugares cerrados puede generar afectaciones respiratorias, crisis de ansiedad y pánico colectivo. En ese sentido, ciudadanos han solicitado la intervención de las autoridades para identificar al responsable y evaluar posibles sanciones administrativas o penales.

Este hecho se presenta en un momento clave para el sistema de transporte de la capital, que se prepara para importantes ajustes en su operación en 2026. De acuerdo con información oficial, la tarifa del pasaje para TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal será de $3.550 pesos, lo que representa un incremento de $350 frente a la tarifa actual.

Las autoridades explicaron que este ajuste tarifario responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del SITP, debido al aumento significativo de los costos operativos. Entre los factores que inciden se encuentran el IPC anual del 5,3%, el incremento del salario mínimo para 2026 del 23,7%, y el alza en los precios de combustibles como el ACPM y el GNV, con variaciones superiores al 15% y 10%, respectivamente.

El aumento del pasaje, equivalente a una variación del 10,9%, busca además reducir la presión sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y evitar una sobrecarga fiscal al Distrito. Según TransMilenio, de no realizarse este ajuste podrían presentarse afectaciones en la calidad del servicio, como menor oferta de buses, mayores tiempos de espera y reducción en la confiabilidad del sistema.

Actualmente, el SITP cuenta con cerca de 35 mil trabajadores, todos con contratos formales y prestaciones de ley, quienes garantizan la operación diaria del sistema. El 34% de estos colaboradores devenga un salario mínimo, mientras que el 53% recibe entre uno y dos salarios mínimos, lo que hace que el aumento del SMMLV impacte directamente los costos del sistema.

En este contexto, ciudadanos han reiterado el llamado al respeto por el transporte público, recordando que TransMilenio es utilizado diariamente por millones de personas y que acciones como las protagonizadas por el supuesto influencer no solo afectan la experiencia de viaje, sino que atentan contra la convivencia, la seguridad y la dignidad de los usuarios.