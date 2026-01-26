A la cárcel alias Bill y seis sicarios más de ‘Los Satanás’ por atentados contra comerciantes en Bogotá

La Secretaría Distrital de Seguridad, en articulación con la Policía de Bogotá, anunció un nuevo golpe contundente contra el grupo delincuencial ‘Los Satanás’. A través del Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de siete personas de nacionalidad extranjera, señalados como integrantes de esta banda multicrimen con injerencia en las localidades de Kennedy y Bosa. Los capturados fueron enviados a la cárcel.

Lea también: Escalofriante: encuentran partes de un cuerpo desmembrado en un caño de la localidad de Barrios Unidos

Mediante el desarrollo de ocho diligencias de allanamiento y registro adelantado en las localidades de Bosa y Kennedy, se logró la incautación de cuatro armas de fuego, dos barras de explosivos, dos granadas, diez teléfonos celulares, 37 cartuchos, 1,310 gramos de estupefacientes, panfletos extorsivos y dos motocicletas usadas para la comisión de los atentados.

Además, a partir de denuncias ciudadanas, entrevistas a víctimas y testigos, fuentes humanas y el análisis de registros audiovisuales, se pudo identificar la actuación criminal de esta estructura y establecer su responsabilidad en delitos como extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal intimidaba de manera sistemática al sector comercial de estas dos localidades mediante ataques sicariales, disparos contra establecimientos y amenazas directas. Su modus operandi consistía en grabar vídeos dentro y fuera de los negocios; estos videos fueron enviados a las víctimas por plataformas de mensajería instantánea, atribuyéndose los hechos violentos y exigiendo millonarias sumas de dinero, bajo amenazas contra la vida e integridad de comerciantes y sus familias.

“Estos criminales no son poderosos. Solos, intimidando a la gente, son muy valientes, pero aquí, respondiéndole a la justicia, son unos cobardes; nunca dan la cara. Los ciudadanos no podemos estar atemorizados por verdaderos cobardes”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

A esta organización se le atribuyen, entre otros, cuatro eventos criminales que dejaron dos muertos y cinco lesionados:

- 23 de diciembre de 2025: extorsión a una recicladora en Bosa; exigían 60 millones de pesos. En este hecho fue asesinado el año de la propietaria.

- 8 de enero de 2026: disparos contra la fachada de un lavadero en la localidad de Puente Aranda, con exigencias de 20 millones de pesos.

- 12 de enero de 2026: ataque armado contra un Fruver en Bosa, con exigencias de 15 millones de pesos, que dejó una persona asesinada y dos lesionadas.

- 13 de enero de 2026: atentado contra un establecimiento de comidas rápidas en Bosa, con exigencias de 70 millones de pesos, que dejó dos personas heridas por arma de fuego.

Entre los capturados se encuentra alias Bill, encargado de coordinar los ataques, el armamento y el transporte; ‘Yefry’, quien laboraba en la recicladora afectada y suministraba información detallada sobre las víctimas; así como ‘Masacre’ y ‘Diablo’, responsables de los homicidios, las lesiones y la intimidación mediante el uso de artefactos explosivos.

Además, se pudo establecer que ‘Ricardo’, ‘Dervis’ y ‘Carlos’ eran los encargados de grabar los videos de los establecimientos, los cuales posteriormente fueron enviados a los demás integrantes de esta estructura criminal.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, también hizo un llamado a los jueces:

“Necesitamos que los jueces de la República les impongan la máxima sanción penal a estos criminales que acabaron con una familia, con una comunidad, y pretendían burlarse de toda la sociedad y de sus instituciones. Eso no puede seguir pasando”, puntualizó el secretario Restrepo.

Con este resultado operativo, se afectarán las rentas criminales de esta organización en cerca de 200 millones de pesos mensuales.