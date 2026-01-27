A llenarse de paciencia, Idu confirma inicio de obras en la Carrera séptima de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció que en febrero de 2026, inician las obras que transformarán la carrera Séptima, en el nuevo ‘Corredor de la Carrera Séptima’, entre las calles 99 y 200.

Las actividades de obra iniciarán con los tratamientos silviculturales entre las calles 99 y 183; la construcción del carril exclusivo para TransMilenio del costado occidental entre las calles 116 y 121, y el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110.

“Buenas noticias para Bogotá: ¡el ‘Corredor de la carrera Séptima’, ya es una realidad! Cuando llegamos, encontramos tres contratos ya firmados. Del primer grupo, de la 99 a la 127, que debería de arrancar obra a mediados de febrero. Del segundo grupo, que va de la 127 a la 183, que debería arrancar a mediados de marzo; y del tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el Patio-taller y que iniciaría a mediados de junio de este año”, informó el director del Instituto de Desarrollo Urbano(IDU), Orlando Molano.

Según el Distrito, el es un proyecto de renovación del paisaje urbano que permitirá reorganizar el borde nororientalnuevo ‘Corredor de la carrera Séptima’.

Este proyecto, que para su construcción se ha dividido en tres grupos Grupo 1: de la calle 99 a la calle 127, incluida la intersección; Grupo 2: de la calle 127 a la calle 183; y Grupo 3: desde la intersección de la calle 183 hasta la calle 200 y el Patio-portal), tiene un valor superior a los $ 1.8 billones (incluyendo predios) y contempla, a lo largo de sus 11,56 kilómetros, la construcción de 4 carriles para tráfico mixto (2 por sentido) y 2 carriles para el sistema TransMilenio, uno por sentido, junto a 14 estaciones del sistema de transporte masivo y un Patio-portal de más de 80 000 metros cuadrados.

Además, contará con 11,56 kilómetros de ciclorrutas, que irán por el costado occidental a lo largo de todo el recorrido y 23 plazoletas.

En este corredor, donde se movilizarán 140 mil vehículos y más de 200.000 pasajeros al día, el espacio se distribuirá de forma más equitativa para que el transporte público tenga más espacio para circular. Asimismo, los biciusuarios también tendrán mayor espacio para movilizarse de manera segura por todo el corredor; en total serán 11,56 kilómetros de ciclorrutas, que irán por el costado occidental.

¿Qué pasará con los tramos comprendidos entre las calles 24 y 99?

En enero de 2024, la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán recibió el proyecto del ‘Corredor de la carrera Séptima’ concebido en 3 tramos (de la calle 24 a la calle 76, de la calle 76 a la calle 99 y de la calle 99 a la calle 200). Tres contratos ya estaban firmados, los correspondientes al Tramo 3, de la calle 99 a la calle 200. De acuerdo con los compromisos adquiridos durante la campaña a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el mandatario dio continuidad a lo contratado e indicó revisar y ajustar de lo que era susceptible de mejora.

En agosto de 2024, el Distrito revocó la licitación de los tramos 1 y 2 (entre calles 24 y 99) tras analizar el impacto del proyecto en la movilidad, dados los frentes de obra que marchan en paralelo: Línea 1 del Metro de Bogotá, la avenida carrera 68 y los más de 60 contratos de obra adicionales que estaban en marcha. Además, en estos tramos se realizó un proceso de selección que se declaró desierto.