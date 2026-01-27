Ojo: Dan fecha límite para la inscripción de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del primer semestre de 2026

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes, tiene abierto hasta el viernes 6 de febrero, la preinscripción de los estudiantes para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el primer semestre de 2026. Proceso que deben realizar las Instituciones de Educación Superior - IES con programas profesionales, técnicos y tecnológicos para que los estudiantes puedan presentar la prueba el domingo 26 de abril.

Lea también: Gasolina en Colombia baja $300 en febrero: ¿En qué ciudades será más barato tanquear?

Estos exámenes, que son requisito para obtener el título, van dirigidos a estudiantes próximos a culminar su educación superior es decir, que hayan cumplido el 75% de los créditos de su programa académico quienes podrán presentar la prueba Saber Pro o Saber TyT, bajo la modalidad lápiz y papel en sitio.

Los procesos de registro y recaudo ordinario para los estudiantes también será hasta en viernes 6 de febrero. De otra parte, el registro y recaudo extraordinario irá del lunes 9 hasta el viernes 20 de febrero. La publicación de citaciones se realizará el viernes 10 de abril. Los certificados de asistencia a la prueba y los resultados individuales podrán descargarse desde el lunes 18 de mayo y los resultados se publicarán a partir del viernes 14 de agosto en página web www.icfes.gov.co

Las pruebas evaluarán competencias genéricas como: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Así mismo, algunos estudiantes de los programas tendrán una sesión de prueba específica, que es obligatoria.

La prueba Saber Pro, además de ser requisito de grado, es un instrumento estandarizado que permite medir la calidad de la educación de las Instituciones de Educación Superior - IES y brinda información útil a los evaluados en términos del desarrollo de competencias importantes para el mundo laboral. En el caso de las IES, les permite revisar la calidad de sus programas académicos. El examen Saber Pro también es relevante para la toma de decisiones de política pública en materia educativa.

Entre tanto, la prueba Saber TyT, está dirigida a estudiantes que hayan cursado, como mínimo, el 75% de los créditos de sus carreras técnicas y tecnológicas. Este examen también es un requisito de grado.