La metamorfosis de la Carrera Séptima: Inicia la megaobra que cambiará el norte de Bogotá

El panorama urbano del norte de la capital colombiana está a punto de dar un giro de 180 grados. Tras años de debates técnicos y políticos, el Distrito ha dado luz verde definitiva para que, en pocas semanas, la maquinaria pesada tome el control del Corredor Carrera Séptima, desde la calle 99 hasta la calle 200.

Este proyecto, que representa una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas de la administración de Carlos Fernando Galán, no es solo una obra de pavimentación; es una reorganización integral del borde nororiental que busca saldar una deuda histórica con los habitantes de la localidad de Usaquén.

Radiografía del proyecto: Los tres grupos de intervención

Para evitar un colapso total de la movilidad en el norte, el IDU ha diseñado un cronograma de ejecución por fases. Orlando Molano, director de la entidad, explicó que el cronograma está blindado para avanzar con eficiencia:

Tramo de la 99 a la 127 (Grupo 1): Es el corazón del proyecto. Aquí se construirá un puente vehicular en la calle 100 y se realizará el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110, una labor crítica para evitar futuras rupturas de tubería.

Es el corazón del proyecto. Aquí se construirá un y se realizará el traslado de la red matriz del acueducto entre las calles 99 y 110, una labor crítica para evitar futuras rupturas de tubería. Tramo de la 127 a la 183 (Grupo 2): Se enfocará en la ampliación de carriles mixtos y la adecuación de estaciones que prometen ser “anti-colados”, con diseños ajustados para mejorar la seguridad y reducir la evasión.

Se enfocará en la ampliación de carriles mixtos y la adecuación de estaciones que prometen ser “anti-colados”, con diseños ajustados para mejorar la seguridad y reducir la evasión. Tramo de la 183 a la 200 (Grupo 3): Este segmento es vital para el desarrollo de Lagos de Torca. Incluye la construcción de un Patio-portal de 80,000 m² y un paso deprimido para el acceso al mismo. Además, se ajustaron los diseños para conectar la Séptima con la futura Avenida El Polo, facilitando el ingreso de buses alimentadores desde el extremo norte.

Un corredor eléctrico y eficiente

La apuesta por la movilidad sostenible es el eje central. Según María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, la entrada en operación de este corredor significará un cambio de vida para los 133,000 usuarios diarios previstos. Con la implementación de buses 100% eléctricos, no solo se reducirá la huella de carbono, sino que los tiempos de viaje caerán en un 60%.

“Hoy, un ciudadano puede tardar más de una hora en recorrer este tramo en hora pico; con el carril exclusivo, garantizamos fluidez y una experiencia de viaje digna”, señaló la funcionaria.

El reto ambiental: Bosques urbanos y drenajes inteligentes

Uno de los puntos que más atención ha recibido es el impacto en el ecosistema. El Distrito se ha comprometido a una compensación ambiental sin precedentes:

Estructura Ecológica: Se plantarán 4,388 árboles nuevos , priorizando especies nativas como el nogal y el roble, esenciales para la fauna local.

Se plantarán , priorizando especies nativas como el nogal y el roble, esenciales para la fauna local. Mitigación de inundaciones: La instalación de casi 400 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) marcará un hito tecnológico en la ciudad, permitiendo que el agua de lluvia sea filtrada y retenida antes de llegar al alcantarillado, reduciendo los encharcamientos que suelen paralizar el tráfico en la calle 147 y la 170.

Espacio público: Más que una vía, un destino

El proyecto contempla la creación de 380,000 m² de espacio público nuevo. Esto incluye 23 plazoletas distribuidas a lo largo de los 11.56 km de intervención, convirtiendo la Séptima en un lugar transitable para el peatón. Además, los ciclistas contarán con una ciclorruta ininterrumpida por el costado occidental, conectando el norte profundo con la red de ciclorrutas del centro y el occidente de la ciudad.

El futuro de los tramos 1 y 2

Mientras la obra en el norte arranca, el Distrito sigue analizando la mejor solución para el segmento comprendido entre las calles 24 y 99. Aunque la licitación fue revocada para evitar el colapso por las obras del Metro y la Avenida 68, la administración Galán dejó claro que no se desperdiciarán los diseños previos. Se realizará una readecuación basada en la Encuesta de Movilidad 2023 para garantizar que, cuando llegue el momento, la solución sea armónica con el resto de la ciudad.