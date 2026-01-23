Envían a la cárcel a un hombre que extorsionaba y agredía física y psicológicamente a su expareja en Bogotá

Cárcel para hombre que habría agredido física y psicológicamente a su expareja en Bogotá

Un hombre de 38 años, presuntamente responsable de agresiones contra su excompañera sentimental, ocurridas entre 2015 y 2021 en la localidad de Bosa, al suroccidente de la capital, y en Soacha, Cundinamarca, fue judicializado y enviado a la cárcel, tras petición de la Fiscalía General de la Nación.

El presunto agresor sometía a esta mujer de 39 años, de manera constante, a actos de violencia física, económica y psicológica, según logró establecer la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención para Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIF) de Soacha.

Se evidencia que en 2015 le habría exigido a la víctima el pago de 2.500.000 pesos a cambio de no hacerle daño, pero llegó hasta su vivienda en Bosa y quebró los vidrios de las ventanas. Por esta razón, ella trasladó su lugar de residencia a Soacha. En mayo de 2017, presuntamente amenazó y golpeó a la víctima en varias oportunidades en una vivienda del conjunto residencial Nuevos Horizontes, en Soacha. La última amenaza contra su vida se presentó en 2021, cuando el hombre la habría agredido con un arma cortopunzante en su vivienda.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación corrió traslado de escrito de acusación contra el procesado por el delito de violencia intrafamiliar agravada y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Uniformados de la Policía Nacional materializaron la orden de captura contra el ahora judicializado, en vía pública en la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

Hombre con historial delictivo fue capturado en Kennedy tras atacar a su pareja con un pico de botella

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá realizó la captura, mediante orden judicial, de un hombre de 34 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar agravada, en la localidad de Kennedy.

La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el siete de diciembre de 2025, cuando el capturado agredió físicamente a quien sería su pareja sentimental, causándole múltiples heridas con un elemento cortopunzante tipo pico de botella. De acuerdo con el dictamen médico, la víctima presentó cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy.

Además, la víctima manifestó haber sido objeto de amenazas reiteradas contra su vida, señalando que el agresor expresaba de manera constante su intención de atentar contra su integridad personal.