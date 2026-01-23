En video: Así fueron los angustiantes momentos tras explosión en el barrio Santa Fe en Bogotá

Una fuerte explosión se registró este jueves 22 de enero en inmediaciones del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. El hecho sucedió a las 9:08 p. m., según el alcalde Carlos Fernando Galán, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta por la carrera 16 con calle 23 lanzaron una granada cerca de un establecimiento de actividades sexuales pagas.

Hasta el momento, el balance de heridos por la explosión es confuso. Aunque la información más reciente aportada por el alcalde indica que hay 7 lesionados, 3 por esquirlas y otros 4 por aturdimiento, otro informe de la Policía Metropolitana de Bogotá habla de al menos 14 heridos, dos de ellos en grave estado de salud y sometidos a una intervención quirúrgica.

Los videos tras el ataque

En redes sociales circulan varios videos que muestran los momentos posteriores al ataque, con un panorama de personas desconcertadas y asustadas, ambulancias dispuestas a atender a los afectados y policías inspeccionando el terreno.

Como parte del procedimiento de seguridad, el sector afectado fue acordonado mientras se desarrollaban labores de verificación y control de riesgos adicionales. Equipos especializados han realizado inspecciones técnicas para descartar la presencia de otros elementos explosivos en la zona.