Reportan fuerte explosión en la localidad de Santa Fe que deja varios heridos

En la noche de este jueves 22 de enero, una fuerte explosión ocurrió en el barrio Santa Fe, en pleno centro de la ciudad de Bogotá. El hecho hasta el momento ha dejado a ocho personas heridas.

De acuerdo a información preliminar de las autoridades, dos hombres en motocicletas lanzaron un artefacto explosivo llamado granada, hacia un establecimiento comercial.

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar, con el objetivo de realizar las respectivas investigaciones y dar con los responsables de los hechos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas rápidamente a centros hospitalarios cercanos.

En redes sociales han filtrado videos de la situación que generó pánico entre los residentes de la zona.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que se hizo un cierre vial Carrera 16 con calle 23.

Algunas de las hipótesis que se manejan preliminarmente, es que el atentado se deba a disputas entre bandas criminales de la zona por tener el control del microtráfico.

No obstante, falta la información oficial por parte de las autoridades.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció:

“Sobre las 9:08 pm, en el barrio Santa Fe, delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno. De acuerdo con reportes preliminares, 11 personas resultaron heridas y están siendo atendidas por lesiones de trauma auditivo y esquirlas. Hasta el momento no hay pacientes en estado crítico. Los hechos se encuentran bajo investigación”, escribió el mandatario en sus redes sociales.