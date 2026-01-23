Se conocen detalles del ataque con granada a establecimiento nocturno que dejó un muerto y 14 heridos en Bogotá

En la noche de este jueves, 22 de enero, se registró un ataque con granada de fragmentación en las afueras de un establecimiento comercial o burdel que está ubicado en esta zona de tolerancia de Santa Fe en el centro de Bogotá. Al lugar, llegaron unidades de la Policía Metropolitana y organismos de emergencia tan pronto se registró la explosión.

En el ataque, que fue entre la carrera 16 con calle 23, se confirmó que una persona perdió la vida y muerta y 14 más resultaron heridas.

Atentado con granada en el centro de Bogotá

Minutos después del atentado, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que el hecho está en proceso de investigación para lograr determinar cuáles fueron las causas del ataque.

“Lamentablemente, tras un nuevo reporte, se confirma que uno de los heridos por la explosión en el barrio Santa Fe, una persona de 75 años, murió cuando era atendido en un centro asistencial”, indicó el mandatario de los bogotanos a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Además, indicó que “La Policía confirma que en total fueron 14 personas las valoradas por los servicios de salud. Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables. Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial”.

Testigos del hecho indicaron que desconocidos lanzaron el artefacto explosivo contra el establecimiento nocturno, que presuntamente había estando recibiendo intimidaciones extorsivas en la zona.