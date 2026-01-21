Nuevos detalles de lo que será el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá el 5 de febrero: hay excepciones

Bogotá ya tiene ya tiene fecha para llevar a cabo la primera jornada del ‘Día sin Carro y sin Moto’ de 2026. Esta jornada se llevará a cabo el jueves 5 de febrero, en horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m.Esta jornada se realiza como resultado de la Consulta Popular realizada en el año 2000, en la que la ciudadanía votó de manera positiva a la implementación de este día cada primer jueves de febrero.

La medida busca promover en la ciudadanía la importancia de adoptar prácticas de movilidad sostenible como caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público para conectar con Bogotá.

“Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Hoy invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a conectarse con la ciudad desde otra perspectiva y, al mismo tiempo, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor”, dijo la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El 'Día sin Carro y sin Moto’también busca fomentar un uso eficiente de los vehículos particulares y promover estrategias de cultura ciudadana enfocadas en impulsar cambios de hábito permanentes hacia una movilidad más sostenible.

En este periodo la ciudad contará con la oferta de transporte público como rutas TranMiZonales, troncales de TransMilenio y TransMicable que hacen parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SIPT) y la infraestructura de ciclorutas y bicicarriles habilitada para facilitar los desplazamientos hacia la universidad, el trabajo o diferentes motivos de viaje.

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante esta jornada no podrán circular

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario.

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Para los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido. Es importante recordar que incumplir esta medida es una infracción, que conlleva una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.

Sí podrán circular