Revolución vial en Kennedy: Inicia la construcción del nuevo puente en el sector de Corabastos

El panorama de la movilidad en el suroccidente de Bogotá está a punto de cambiar radicalmente. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ha dado luz verde al inicio de la fase de obra de un proyecto estratégico: un nuevo puente vehicular que promete descongestionar la crítica intersección de la Avenida Agoberto Mejía (carrera 80) con la diagonal 2.

Esta obra, situada en el corazón del sector comercial de Corabastos, no es solo una estructura de concreto; es una respuesta a décadas de embotellamientos que afectan a comerciantes, transportadores y residentes de la localidad de Kennedy.

Un impulso a la movilidad de 300.000 ciudadanos

El director del IDU, Orlando Molano, destacó que la prioridad de esta administración es mejorar la calidad de vida a través de infraestructura eficiente. “Arranca la etapa de obra de este proyecto que va a beneficiar a más de 300.000 personas de barrios como María Paz, El Amparo y Patio Bonito", afirmó Molano.

El puente está diseñado específicamente para quienes se desplazan en sentido oriente-sur, facilitando la conexión hacia Bosa y aliviando el flujo de los más de 20.000 vehículos que transitan diariamente por este punto provenientes de la Av. Las Américas.

Detalles técnicos de la megaobra

El proyecto, adjudicado al Consorcio PROBOGOTÁ 17 con una inversión superior a los $62.000 millones de pesos, cuenta con especificaciones de alta ingeniería:

Longitud: 383,98 metros (incluyendo accesos).

383,98 metros (incluyendo accesos). Estructura: Concreto reforzado con dos carriles de circulación.

Concreto reforzado con dos carriles de circulación. Gálibo: Una altura de 6,45 metros para permitir el paso de tráfico pesado.

Una altura de 6,45 metros para permitir el paso de tráfico pesado. Espacio Urbano: Se construirán más de 5.300 $m^2$ de espacio público y una nueva ciclorruta.

Más que cemento: Sostenibilidad y urbanismo

A diferencia de las obras de décadas pasadas, este proyecto integra un fuerte componente ambiental. Al finalizar la construcción en el segundo semestre de 2027, el sector contará con:

65 nuevos árboles y casi 3.000 $m^2$ de jardinería. Zonas de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para gestionar el agua lluvia. Nuevos retornos viales para optimizar los flujos locales.

Intervención urgente en la Avenida Los Muiscas

De forma paralela, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha priorizado la recuperación de la Avenida Los Muiscas (diagonal 38 sur). En un esfuerzo conjunto entre la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el IDU y la Alcaldía Local de Kennedy, se intervienen 17 segmentos viales esenciales para el acceso a las puertas 7, 8 y 9 de Corabastos.

Mónica Rueda, directora de la UMV, explicó que los trabajos incluyen técnicas de parcheo y fresado estabilizado, asegurando que la capa asfáltica final tenga la resistencia necesaria para soportar el tráfico pesado de la central de abastos más grande del país. Estas labores benefician directamente a otros 280.000 ciudadanos que dependen de la fluidez comercial de la zona.