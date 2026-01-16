Continúa llegando a Colombia los trenes de la Primera Línea del Metro de Bogotá: ya van cinco

Arribó a Colombia el quinto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Arribó a Colombia, el quinto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá este martes 13 de enero de 2025. El alcalde, Carlos Fernando Galán confirmó que el quinto tren fue desembarcado en el Puerto de Cartagena e iniciará su traslado hacia el Patio Taller de Bosa en la capital del país.

Según el cronograma del proyecto, se espera que en octubre de 2026, estén en el país, los 30 trenes que hacen parte de la Línea del Metro de Bogotá.

“Quinto tren en Colombia”, fue el mensaje del alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en la red social X.

El pasado 10 de enero de 2025, el cuarto tren Línea 1 del Metro fue recibido tras su proceso de traslado y transporte desde el Puerto de Cartagena. El quinto tren, iniciará su trayecto hacia Bogotá en los próximos días.

“Estuvimos con parte del equipo en el Patio Taller de Bosa recibiendo el cuarto tren del Metro de Bogotá. La mejor manera de comenzar el año, con buenas noticias para los bogotanos y el país. Estamos felices en Modo Metro”, expresó el gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), durante el protocolo de arribo del cuarto tren al Patio Taller, ubicado en el suroccidente de Bogotá.

Línea 1 del Metro llegó a un avance del 70,72 % durante diciembre de 2025

El avance general del proyecto llegó a 70,72 % durante diciembre de 2025, un aumento del 2,08 % en comparación con el mes de noviembre de 2025, donde las obras lograron un avance general del 68,64 %.

Además, ya son diez kilómetros de viaducto construido. El pasado 3 de enero de 2026, se hizó el vano S503 en el sector del Centro Internacional en la avenida Caracas con lo que se alcanzó 10.025 metros de esta estructura por la que rodarán los trenes.