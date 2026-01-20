Ya no necesitará solo la tarjeta TuLlave para el pasaje: TransMilenio habilitó el pago con celulares y tarjetas bancarias

El sistema de transporte masivo de la capital del país, TransMilenio, inició una transición tecnológica en su esquema de pagos que permite a los usuarios acceder a portales y estaciones sin necesidad de utilizar la tarjeta TuLlave. A través de la implementación de validadores de última generación, los pasajeros ahora pueden pagar su pasaje utilizando tarjetas de crédito, débito (franquicias Visa y Mastercard) y dispositivos móviles con tecnología NFC (celulares y relojes inteligentes).

Esta medida busca reducir las barreras de acceso al sistema, agilizar el flujo de personas en las zonas de torniquetes y mitigar las aglomeraciones en los puntos de recarga física, especialmente luego del reciente ajuste tarifario que fijó el valor del pasaje en 3.550 pesos colombianos desde el pasado 14 de enero de 2026.

Estaciones habilitadas y funcionamiento del sistema

La implementación de este modelo de “recaudo abierto” se encuentra en una fase operativa estratégica. Según reportes oficiales de la entidad, los nuevos validadores ya están en funcionamiento en puntos clave de alta afluencia como lo son en Portal Norte (Plataforma Unicervantes) y en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá.

En estos puntos, el proceso de validación es inmediato. El usuario solo debe acercar su tarjeta bancaria o su dispositivo móvil (con billetera digital activa) al lector del torniquete. La transacción se realiza bajo estándares internacionales de seguridad cifrada, lo que garantiza que no se almacenen datos sensibles en los equipos de la estación.

¿Qué pasará con la tarjeta TuLlave y sus beneficios?

Pese a la apertura de nuevos medios de pago, TransMilenio aclaró que la tarjeta TuLlave no desaparecerá. Por el contrario, sigue siendo el eje central para los usuarios frecuentes debido a los beneficios sociales y económicos que ofrece.

Es necesario que el ciudadano comprenda que los transbordos a cero pesos y los descuentos para poblaciones vulnerables (adultos mayores, Sisbén y personas con discapacidad) operan exclusivamente a través de la tarjeta oficial personalizada. Los pagos realizados con tarjetas bancarias o celulares se debitan como un pasaje pleno de 3.550 pesos, sin posibilidad de aplicar subsidios o tarifas integradas de transbordo en esta etapa inicial.

Horarios y puntos para personalización en 2026

Para quienes escojan mantener el uso del plástico tradicional para aprovechar los beneficios tarifarios, la administración ha reforzado la atención al usuario. Durante 2026, se han habilitado 16 puntos de personalización con jornada continua de lunes a domingo (incluyendo festivos), en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Entre los puntos destacados se encuentran los portales de las Américas, El Dorado, Suba, 80, Sur y Usme, además de estaciones con alta demanda como Banderas, General Santander y Calle 76.

Esta modernización busca posicionar a Bogotá de la mano de las metrópolis que han integrado el sistema financiero con el transporte público, ofreciendo una alternativa rápida para turistas o usuarios ocasionales que no cuentan con saldo en su tarjeta habitual o que prefieren la gestión digital de sus gastos de movilidad.