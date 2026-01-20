El ambicioso Metro Subterráneo de Bogotá sufre un frenazo: El motivo por el que consorcios no presentaron ofertas

Este lunes 20 de enero de 2026, a las 10:00 am, venció el plazo para que las Asociaciones en Participación, Consorcio o Asociación (APCAS) habilitadas para la ejecución integral del proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá, entregarán sus respectivas propuestas técnicas y económicas en las oficinas de la Empresa Metro de Bogotá (EMB). El proceso licitatorio internacional fue declarado desierto y se reabrirá en el mes de febrero de 2026.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narávez; Explicado en rueda de prensa, que esta situación no detiene el proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá, que cuenta con respaldo de la banca internacional o multilateral.

“Hoy venció el plazo para presentar propuestas para la Línea 2 del Metro de Bogotá y no se recibieron ofertas de los consorcios habilitados, esto no detiene el proyecto. En febrero abriremos la licitación pública internacional con apoyo de la banca multilateral y un proceso más maduro que facilitará la participación de los interesados”, explicó el Alcalde Mayor.

A minutos de vencer el plazo, el APCA 4 UNION L2 BOGOTA METRO RAIL (Sacyr Concesiones Colombia Participadas II SAS, Acciona Concesiones SL y Construcciones y Auxiliares Ferroviarias -CAF Investment Projects SA) entregó una comunicación donde manifestó que no presentaría su propuesta, debido a la imposibilidad de reconfigurar el APCA. En concreto, indicó que Sacyr y CAF buscaron un nuevo socio pues la firma Acciona Concesiones SL se había retirado de APCA.

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) indicó que espera reabrir el proceso de licitación en febrero de 2026, con una fase de divulgación que permita ampliar los posibles oferentes. Con este escenario, se podría estar adjudicando el proceso de la Línea 2 del Metro de Bogotá en el primer trimestre de 2027, para que se pueda suscribir Acta de Inicio a finales de ese año y entrar en operación en el 2035.