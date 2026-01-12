Fin al terror de ‘Los Vida Nueva’ en Soacha: seis homicidios y diez ataques sicariales esclarecidos

Los crímenes de seis personas y el tráfico local de estupefacientes que se estaría presentando en la Comuna 2 de Soacha (Cundinamarca), dejó al descubierto el actuar ilícito de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Vida Nueva’.

La Fiscalía judicializó a 12 de sus presuntos integrantes, entre ellos a dos señalados cabecillas identificados como Esteban Mauricio Romero Benavides, alias El Gato y Jairo de Jesús Valle Tejedor, alias Cachaco, quien se encuentra privado de la libertad por otros hechos.

Estos dos hombres serían los encargados del suministro de las armas y ordenar los homicidios perpetrados por el control de la venta de estupefacientes, actividades ilícitas que vendrían cometiendo desde octubre de 2024. Asimismo habrían instrumentalizado a menores de edad para el transporte, distribución y vigilancia del expendio de alucinógenos en la comuna.

Los otros judicializados son Jorge Antonio Ramírez López, Jhoan Sebastián Gaitán Castro, Andrés Felipe Cante Martínez, Lubin Andrés Rodríguez Lombana, Gerardo Palacios Molina, Joan Sebastián Ramírez Correal, Carlos Mario Polo Medina, Sebastián de la Hoz Díaz, José Israel Ordoñez Durán y Jhon Edixon López, quienes cumplirían roles de expendedores y sicarios.

Además de los seis crímenes registrados entre 2024 y 2025 también se les atribuyen cuatro hechos sicariales en los que las víctimas sobrevivieron a los ataques armados.

Por lo anterior, una fiscal de la Seccional Cundinamarca, los imputó de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Los procesados no aceptaron los cargos y por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.