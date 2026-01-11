Lamentable: Protección Animal denunció ante la Fiscalía la incineración de una perrita en Suba

En el trabajo con rescatistas y la estrategia S.O.S ‘Salvando Animales’ del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se tuvo conocimiento de la incineración de un animal de compañía en el barrio Santa Cecilia de la localidad de Suba, por lo cual se escaló la situación al Escuadrón Anticrueldad de la entidad.

Inmediatamente y en articulación con el Grupo Especial para La lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, la Policía de cuadrante y seguridad, la Alcaldía Local de Suba y el apoyo de rescatistas de la zona, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo incinerado del canino con el fin de realizarle la necropsia y aportar a lainvestigación.

Según la ciudadanía, en el sector se han venido presentando hechos de violencia contra algunos animales.

El operativo, que se adelantó con el apoyo técnico del Escuadrón Anticrueldad del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), se evidenció el cuerpo de una canina hembra, de raza mestiza y aparentemente juvenil, incinerada. Los hechos ocurrieron presuntamente el jueves 8 de enero del 2026, según lo reportado por la comunidad.El equipo recopiló información de testigos que relacionan el hecho con otros posibles casos vinculados.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) denunció el hecho ante el grupo GELMA de la Fiscalía General de la Nación y representará jurídicamente al animal víctima. La entidad invita a la ciudadanía con conocimiento sobre este hecho a facilitar información a través de los canales oficiales dispuestos en https://www.animalesbog.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/canales-de-atencion. Esto, con el fin de recopilarla y ponerla a disposición de las autoridades.

La entidad continuará realizando acciones articuladas con el fin de avanzar en la investigación; así como evaluar a otros animales presuntamente vinculados al mismo caso.