Galán no cedió y oficializó la tarifa de TransMilenio en $3.550: Conozca desde cuando rige el nuevo precio

La nueva tarifa de TransMilenio quedó en $3.550 para este 2026.

En la mañana de este viernes 9 de enero, en rueda de prensa con medios de comunicación, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que la nueva tarifa de TransMilenio para este 2026, quedará oficialmente en $3.550 como lo había presupuestado el alcalde Galán días atrás.

Desde el Distrio aseguraron que este valor será para los servicios zonales como para troncales, por lo que el Sitp y el TransMicable tendrán el mismo precio del pasaje. El alza empezará a regir desde el próximo miércoles 14 de enero.

Es importante señalar que día atrás, cuando el alcalde Carlos Fernando Galán informó sobre el valor de la nueva tarifa, hubo un roce con el presidente Gustavo Petro, quien rechazó el alza argumentando que esta medida no soluciona el déficit financiero.

En ese sentido el jefe de Estado dijo que el Gobierno Nacional disponía de 1.5 billones de pesos para financiar la flota eléctrica.

Al respecto, Carlos Fernando Galán le respondió que de esos $1.5 billones, solo $938.000 millones están realmente firmados en convenios, y que ese dinero no entraría en 2026, sino a partir de 2027.

Sin embargo el alcalde dejó la puerta abierta, asegurando que de llegar los 562 mil millones adicionales, no subiría el precio del pasaje para este 2026.

Sin embargo, todo parece indicar que tal dinero no se materializó y la Alcaldía de Galán decidió subir la tarifa como lo tenían presupuestado.