Galán reveló en cuánto va el avance del Metro de Bogotá: “entra en la recta final”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio nuevos detalles sobre el desarrollo que han tenido las obras de la Primera Línea del Metro de la capital. En un video publicado en su cuenta oficial de la red social X, Galán sostuvo que en su momento recibió el proyecto con un avance del 28 % de manos de la administración de Claudia López.

Además, recordó una declaración que hizo hace varios meses en la cual subrayaba que el 2025 quizás sería el año en el que debían hacer más esfuerzos para llevar los trabajos adelante. En ese momento, señaló que debía cerrar ese año con un avance del 67 % y advirtió que según el último balance, el proyecto ya se encuentra en un 70 %.

“Y sí, ¡más noticias del Metro!Contrato adjudicado en 2019. En enero de 2024 lo recibimos en 28% y hoy, dos años después, ya tiene más del 70% de avance. En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final y seguiremos trabajando para que sea, por fin, una realidad", sostuvo Galán en su pronunciamiento.

Ya hay 10 kilómetros de viaducto construidos

A esto se suma que en las últimas horas el mandatario capitalino también había advertido que las obras habían alcanzado un nuevo hito, pues el pasado 3 de enero la extensión del viaducto construido llegó a 10 kilómetros.

“Se puso el vano S503 y gracias a eso ya el Metro tiene más de 10.025 metros. Seguimos avanzando para garantizar que Bogotá tenga Metro”, puntualizó Galán.

Vale decir, sin embargo, que a la obra aún le quedan varios meses para ser entregada, pues según las proyecciones que ha revelado la Alcaldía de Bogotá se espera que el Metro esté listo en 2028.