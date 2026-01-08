¿El Metro de Bogotá llegará hasta la calle 100? El ambicioso plan que promete transformar el norte de la ciudad

La empresa Metro de Bogotá S.A. (EMB) publicó el pasado 30 de diciembre de 2025 en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía para “Realizar la Consultoría especializada para la evaluación integral (técnica, ambiental, social, predial, jurídica, financiera y de riesgos) de los documentos en etapa de factibilidad presentados por el Originador de la propuesta de iniciativa privada del proyecto extensión de la línea 1 del metro de BogotaIP-EL1MB”, con un presupuesto oficial estimado de $4.576.540.000 y duración aproximada de 6 meses.

De acuerdo con la EMB, en una clara muestra de confianza e interés por invertir en la ciudad, el 6 de diciembre de 2024 la Empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) radicó ante la EMB el documento de prefactibilidad correspondiente al proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada (APP-IP) para extender la Línea 1 del Metro de Bogotá hacia la calle 100.

Después de efectuados los trámites administrativos, técnicos, jurídicos, financieros y de riesgos correspondientes, el 6 de marzo de 2025 se realizó, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad, la presentación de dicha iniciativa ante el Comité de Asociaciones PúblicoPrivadas del Distrito.

Luego de considerar la importancia del proyecto para la movilidad de la capital el Comité de APP Distrital, conformado por la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Hacienda, la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, recomendó a la EMB otorgar el concepto favorable para que CHEC continúe con la estructuración del proyecto APP-IP Extensión de la L1MB en etapa de factibilidad.

Una vez presentados por parte del Originador los estudios de factibilidad, la EMB deberá evaluar estos documentos a través del Consultor que sea seleccionado mediante convocatoria pública, quien deberá emitir los conceptos sobre la evaluación integral del proyecto.Si el resultado de esta factibilidad es de interés de las partes se procederá a iniciar un proceso de licitación pública para su adjudicación, en donde podrá participar CHEC como originador.

La extensión de la Línea 1 descongestionará el nodo de la calle 72, se integrará con la troncal de TransMilenio de la Av. 68 en la calle 100, generando de este modo una conexión con la avenida 1 de Mayo y con el proyecto Tren de Zipaquirá (Regiotram del Norte) en la calle 94 y NQS. Esto permitirá distribuir los viajes, conectando la región norte de la sabana con la infraestructura de la red de transporte masivo de Bogotá y ampliará la conectividad de la red de transporte masivo a nivel Distrital y regional.