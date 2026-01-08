“Buenas noticias para la movilidad”: Galán sobre luz verde de la Anla para ampliación de la Autopista Norte

En las últimas horas se conoció una importante decisión de la Autoridad Nacional para Licencias Ambientales (Anla), que le dio luz verde al proyecto que busca ampliar la Autopista Norte entre calles 191 y 245 de Bogotá. Tras el anuncio, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, celebró la noticia.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Anla, la decisión se tomó tras hacer una evaluación técnica del proyecto. Con esto, la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. tiene el visto bueno para empezar a ejecutar las obras.

“Buenas noticias para la movilidad y el desarrollo regional. Agradecemos a la ANLA por el otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto Accesos Norte 2, un paso fundamental para mejorar la conectividad de Bogotá con la región”, anotó el alcalde Galán a través de su cuenta oficial en la red social X.

Entre tanto, aseguró que desde la Alcaldía de la capital adelantaron un “trabajo técnico riguroso y responsable” para sacar adelante el proyecto. También señaló que participaron en todos los espacios que fueron convocados por el Gobierno Nacional.

“Una vez recibamos la comunicación oficial de esta decisión, revisaremos de manera detallada las condiciones establecidas con el fin de que permitan la ejecución efectiva del proyecto y el inicio oportuno de las obras”, concluyó Galán.

Más de 2.000 personas participaron en los espacios de diálogo sobre la ampliación de la Autonorte

Pero, según la Anla, en este proceso no solo han participado las autoridades distritales y nacionales, sino también la ciudadanía.

De hecho, advirtieron que entre las 2.000 personas que estuvieron en los espacios de diálogo, hubo organizaciones sociales, autoridades locales, usuarios de la Autopista Norte y vecinos que viven en zonas aledañas al proyecto. De acuerdo con la autoridad ambiental, allí pudieron compartir inquietudes, observaciones y propuestas sobre la ampliación de la vía.