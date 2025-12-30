Policías detienen en flagrancia a un hombre por extorsión a comerciantes de Kennedy en Bogotá

Policía de Bogotá detiene a un hombre que intentaba extorsionar a comerciantes en la localidad de Kennedy.

En flagrancia, fue detenido por la Policía de Bogotá un hombre en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la capital, cuando pretendía cobrar dinero producto de extorsiones a un comerciante propietario de un establecimiento de comercialización de productos cárnicos. Al capturado le fue hallada una granada de fragmentación y panfletos amenazantes.

Según las autoridades, se trata de un hombre de 21 años que fue sorprendido en el barrio Palenque de Kennedy en un establecimiento cometiendo hechos de extorsión.

“Esto se da gracias a la rápida reacción ante la denuncia de diferentes comerciantes que venían siendo víctimas de este flagelo, quienes eran amenazados para que accedieran a sus exigencias económicas y no atentaran contra su integridad”, expresó el teniente coronel, Ángel Torres, comandante del Gaula de la Policía de Bogotá.

Según los uniformados este hombre realizaba videos al interior y a las fachadas de los comercios, recopilando información personal que después utilizaría en mensajes de WhatsApp para su accionar criminal.

Asimismo, se están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar si esta persona hoy con medida de aseguramiento en centro carcelario, pertenece al mismo grupo delincuencial involucrado en el homicidio de un joven el pasado 23 de diciembre en la localidad de Bosa.

El detenido fue imputado por Fiscalía General de la Nación por los delitos de extorsión, porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Incautan media tonelada de marihuana oculta en un vehículo en la localidad de Kennedy

Uniformados de la Policía de Bogotpa lograron detectar el tráfico de más de media tonelada o 580 kilos de marihuana prensada que estaba oculta en un vehículo que transitaba por el barrio Providencia en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. El hallazgo se logró cuando las autoridades atendieron un accidente de tránsito.

Según los reportes de la Policía de Bogotá, en el barrio Providencia se presentó un choque entre dos vehículos y uno de los conductores involucrados al notar la presencia de las autoridades abandonó el lugar y emprendió la huida. De inmediato los uniformados activaron un plan candado, lo que permitió capturar al implicado varias cuadras más adelante.

Durante la verificación del vehículo abandonado, los uniformados encontraron en su interior varias bolsas negras con paquetes envueltos en plástico y cinta. Tras la inspección correspondiente, se estableció que el contenido correspondía a una sustancia vegetal con características similares a la marihuana, con un peso de 560 kilogramos.