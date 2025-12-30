Nuevos cargos contra alias ‘Chipi’: señalado articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La trama criminal que rodea a Elder José Arteaga Hernández, conocido bajo el alias de ‘Chipi’, suma un nuevo y oscuro capítulo. Mientras el país aún procesa el impacto del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación ha revelado pruebas que vinculan a Arteaga con otros hechos de sangre derivados de la guerra por el control del microtráfico.

Un crimen por 4 millones de pesos: La nueva imputación

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, alias ‘Chipi’ no solo habría tenido un rol clave en el atentado contra el líder político, sino que también ejercía como cabecilla de una organización delincuencial dedicada al sicariato y al tráfico de estupefacientes al menudeo.

La Fiscalía imputó nuevos hechos delictivos relacionados con el asesinato de un hombre el pasado 15 de junio de 2024. Según el ente acusador, este crimen fue ordenado por Arteaga Hernández como parte de una violenta disputa territorial entre bandas ilegales. La investigación detalla un modus operandi frío y calculado:

El contacto: Arteaga habría contactado telefónicamente a un sicario ofreciéndole la suma de 4 millones de pesos. La logística: Se reunieron en un billar para ultimar detalles, donde el hoy procesado entregó un anticipo de 2 millones de pesos y una fotografía de la víctima para asegurar el objetivo. La ejecución: El día del ataque, alias ‘Chipi’ presuntamente entregó el arma de fuego dentro de un vehículo y ubicó a la víctima en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, donde finalmente se perpetró el homicidio en la madrugada.

Los cargos y la situación jurídica

Ante un juez de control de garantías, el fiscal del caso imputó a alias ‘Chipi’ los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio. A pesar de la contundencia de los relatos presentados, el procesado no aceptó los cargos.

Es importante recordar que Elder José Arteaga Hernández ya se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario. Su detención inicial se produjo tras ser identificado como el articulador detrás del atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay, un hecho que sacudió la estabilidad política del país en junio de este año.

Impacto en la seguridad de Bogotá

Este nuevo avance judicial pone de manifiesto la peligrosidad de las estructuras criminales que operan en localidades como Engativá. Para la Fiscalía, la vinculación de alias ‘Chipi’ con múltiples homicidios confirma que el ataque al senador Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino parte del accionar de una red sicarial organizada con capacidad de operar en diversos niveles de criminalidad en la capital.

Las autoridades continúan investigando si existen más víctimas relacionadas con las órdenes directas de Arteaga Hernández, mientras el proceso por el magnicidio del senador sigue su curso hacia la etapa de juicio.