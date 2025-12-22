Caso frambuesas envenenadas: Gobierno aseguró que Zulma Guzmán Castro llegaría a Colombia extraditada antes de que termine el 2025

Zulma Guzmán Castro, señalada de enviar las frambuesas envenenadas con talio y por las que murieron dos niñas. (Fotos: Captura de pantalla - Freepik)

El caso de la muerte de las dos niñas Emilia e Inés, de 13 y 14 años respectivamente, después de consumir frambuesas de chocolate, que descubrieron que estaban envenenadas con altas dosis de talio, un químico que es incoloro, inoloro y sinsabor, mantiene conmocionados a los colombianos. El hecho se registró en un apartamento del barrio Rosales, un sector exclusivo del norte de Bogotá.

El pasado 17 de diciembre se conoció que Zulma Guzmán Castro fue encontrada en los alrededores del río Támesis en Londres y fue capturada, luego de haber intentado acabar con su vida en las gélidas aguas.

Zulma Guzmán llegaría extraditada a Colombia para enfrentar el proceso por la muerte de las dos niñas que comieron las frambuesas envenenadas

Este lunes, 22 de diciembre, el Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición al Reino Unido de Zulma Guzmán Castro, quien es la principal señalada del envenenamiento que causó la muerte de las dos y que fue capturada.

Según conoció Blu Radio, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, indicó que el Reino Unido no había dado la autorización para que Zulma Guzmán sea traída a Colombia.

“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo el ministro encargado, según la emisora.

El funcionario también aseguró que es probable que la mujer sea trasladada antes de que se termine el año, aunque en gran medida depende de la defensa, en caso de que quiera interponer algún recurso.

“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, agregó.

¿Cómo encontraron a Zulma Guzmán Castro en Londres?

La periodista Vanessa de La Torre reveló que tiene información en la que le confirmaron que Zulma Guzmán Castro está en una condición médica muy complicada, que fue trasladada a un hospital.

“Está en una condición de salud muy, muy complicada. La llevaron a un hospital en el Reino Unido y está muy grave. por supuesto están investigando determinar si lo que quiso fue atentar contra su vida o no. Todo parece indicar que sí”, dijo la periodista en un video.

Además, aseguró que ya la Interpol está en comunicación con las autoridades colombianas para que puede responder ante las autoridades.

“Ella está metida en un proceso tan complejo por la muerte y la intoxicación de los niños con talio y podría enfrentar una pena de no menos de 60 años de prisión. Pero, el tema más serio en este momento es que sobreviva, porque está realmente muy grave”, agregó De La Torre.