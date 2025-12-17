Atención: Zulma Guzman, mujer que habría envenenado a niñas con talio, intentó quitarse la vida en Lóndres y fue capturada

La empresaria Zulma Guzmán Castro fue capturada en Londres después de intentar quitarse la vida lanzándose al río Támesis. La mujer, acusada de envenenar a dos niñas con talio y causarles la muerte, fue rescatada cerca del puente Battersea, al oeste de la capital de Inglaterra, el pasado martes 16 de diciembre.

Lea también: “Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: María Fernanda Cabal lamenta que ”le puso los cachos" para irse a la campaña de De la Espriella

Según el diario inglés The Sun, un policía de la ciudad afirmó que el martes, a las 6:45 a. m., recibieron reportes de una mujer en peligro en el puente Battersea. “La Unidad de Policía Marítima rescató del agua a una mujer de aproximadamente cincuenta años a las 7:14 a. m. y fue trasladada al hospital, donde se determinó que no tenía heridas graves”.

Orden de captura

Las autoridades colombianas le solicitaron al gobierno del Reino Unido la captura de Guzmán, quien cuenta con una circular roja de la Interpol y ya había huido a Argentina, Brasil y España.

El diario afirma que el Tribunal de Magistrados de Westminster ya ordenó su captura esta semana y que cuando Castro esté lista para salir del hospital será llevada ante las autoridades para su audiencia de extradición.

Por ahora, la circula de la Interpol fue retirada mientras Colombia y Reino Unido ajustan los tramites judiciales.

El caso del envenenamiento

Así podría concluir este capítulo de la búsqueda de Zulma Guzmán Castro, quien es señalada por la Fiscalía de haber asesinado a dos niñas con frambuesas cubiertas de chocolate que estaban envenenadas con talio.

La mujer les habría hecho llegar las frutas a través de una empresa de mensajería el 3 de abril, donde las niñas las consumieron en el apartamento del padre de una de ellas, Juan de Bedout, con quien Zulma había tenido una relación extramatrimonial.

Le puede interesar: “Muy doloroso”: a joven le cantaron su cumpleaños en su funeral en tragedia de bus de estudiantes en Antioquia

Las dos menores fallecieron cuatro días después en la Fundación Santa Fe de Bogotá por causa del metal pesado inyectado en las frambuesas. En ese mismo hecho, otra menor sufrió lesiones permanentes y el hermano de una de las niñas, de 21 años, también fue hospitalizado.