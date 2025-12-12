Razón por la que Zulma Guzmán Castro habría intentado envenenar a toda la familia de Juan De Bedout, papá de una de las niñas que murió por las frambuesas con talio

Zulma Guzmán Castro estaría detrás del crimen de la esposa y la hija de Juan De Bedout

El caso de las dos niñas que murieron tras consumir frambuesas de chocolate envenenadas con talio, sigue conmocionando más a los colombianos con cada detalle adicional que sale a la luz. Luego de conocerse que detrás de el envenenamiento está una mujer, identificada como Zulma Guzmán Castro, que es buscada por Inerpol, ahora se establecería la razón del crimen,

Lo que daría las principales pistas de la razón que habría tenido Guzmán para planear el envenenamiento de toda la familia es la declaración ante la Fiscalía General de la Nación por parte de Juan De Bedout, padre de una de las menores envenenadas.

¿Por qué Zulma Guzmán Castro es señalada de querer envenenar a la familia de Juan De Bedout?

De acuerdo con El Colombiano, De Bedout es un experto en finanzas y mercado de capitales, con 25 años de labores en el sector bancario y la inversión de bienes.

Según su propia declaración ante el ente acusador, que se filtró a los medios de comunicación, su tragedia comenzó en un congreso del gremio realizado en Cartagena en el año 2018.

En ese viaje conoció a Zulma Guzmán Castro, fundadora de la plataforma de carsharing Car-B, un negocio que requería de socios capitalistas. Esta misión era tan clara que por eso participó en el reality de inversores Shark Tank Colombia, donde obtuvo presupuesto para impulsar su proyecto.

De Bedout aseguró en las declaraciones que conoció El Tiempo, que la relación no pasó de un pecado secreto, pues el experto en finanzas era casado, padre de una niña, y su esposa, Alicia Graham, padecía cáncer.

Cuando regresó a Bogotá, ese encuentro pareció que quedaba en el olvido, pero empezaron a ocurrir eventos extraños.

La esposa empezó a tener recaídas, que de inmediato eran asociadas a los efectos del cáncer y la quimioterapia a la que se sometía; sin embargo, en septiembre de 2020, durante la pandemia de covid-19, Alicia Graham fue hospitalizada de emergencia y en los resultados de los exámenes le detectaron residuos de talio, que es un metal incoloro e inodoro, que antes era usado como raticida.

Casi un año después, la sustancia volvió a aparecer en su sangre en agosto de 2021, luego de otra recaída mientras disfrutaba de un paseo en Europa. El cáncer ya estaba muy avanzado, y Alicia no resistió.

Después de la velación, De Bedout relató que Zulma Gómez reapareció y sus llamadas se hicieron más frecuentes. Según él, ella habría podido pensar en que podría ocupar el vacío de la esposa, pero él nunca dejó de verla como un desliz del pasado.

En agosto de 2024 inició una nueva relación sentimental y formalizó una relación con otra mujer, lo que al parecer desató la furia de Guzmán.

En uno de los mensajes que le compartió a la Fiscalía se lee: "“En serio, con cualquier gurre, pero yo no. Qué tamaño de imbécil”.

Luego se conoció que Guzmán habría instalado GPS en el vehículo de De Bedout para poder saber en qué lugar se encontraría.

Su única hija, Inés de Bedout, con solo 14 años, el pasado 4 de abril, sintió dolores estomacales, por lo que tuvo que ser internada en el hospital Fundación Santa Fe y en menos de 24 horas murió.

La Fiscalía habría concluido que Zulma Guzmán compró las frambuesas por internet el 25 de marzo, nueve días antes de enviarlas a la casa de De Bedout.

Con las acciones relatadas, ahora se presume que Zulma se habría obsesionado con Juan De Bedout e incluso ahora se estaría revisando la posibilidad de revisar si la muerte de Alicia Graham, pasa a ser un homicidio.