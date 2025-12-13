Nuevos detalles del caso de las frambuesas envenenadas: Zulma Guzmán Castro aceptó haber puesto un GPS al carro de Juan De Bedout para saber lo que hacía

En las últimas horas apareció Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada por la Fiscalía de ser la responsable del envenenamiento de las frambuesas de chocolate que consumieron dos niñas que murieron, de 13 y 14 años, en una entrevista de un medio especializado en noticias judiciales.

Durante la entrevista aceptó haber instalado un GPS en el carro de Juan De Bedout, el papá de una de las niñas muertas, y habitante de la vivienda a la que llegó el domicilio con las frambuesas envenenadas.

También le puede interesar: Zulma Guzmán Castro sería imputada por el homicidio agravado de las dos niñas que murieron por las frambuesas con talio, sin importar que no esté presente

Zulma Guzmán Castro aceptó haber instalado un GPS en el carro de Juan De Bedout, papá de una de las niñas muertas

“Se me ocurrió la brillante idea de hacer esa idea, de mirar la manera de poner eso (el GPS) en el carro. Eso fue un error. En su momento Juan se dio cuenta y realmente fue algo como jocoso, no obstante para mí algo vergonzoso y pedí disculpas. No volví a mirar nada de ese apartamento y ahí lastimosamente ese tema paró y no me imaginé que eso fuera a llegar a más", le dijo Guzmán Castro a Focus Noticias.

Zulma Guzmán también aseguró que no se imaginó que ese episodio se utilizara en estos momentos que se investiga la muerte de las dos menores y en cuyo caso ella está siendo señalada como la presunta responsable.

“Que eso fuera a terminar siendo parte de los elementos que utilizan ahora para mostrarme como me están mostrando. Soy madre y esto debe ser un dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello. Sin embargo, ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia, con el abogado y con las pruebas que tengo”, dijo Guzmán.

Por ahora, sigue siendo prófuga de la justicia y hasta que no se efectúe su captura no podrá definirse su situación jurídica en este proceso, que ha generado una fuerte conmoción con los detalles que se conocen con el paso del tiempo.