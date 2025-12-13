Zulma Guzmán Castro sería imputada por el homicidio agravado de las dos niñas que murieron por las frambuesas con talio, sin importar que no esté presente

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

El caso de las dos niñas que murieron después de comer frambuesas de chocolate envenenadas con talio, sigue conmocionando a los colombianos con los detalle adicional que se conocen con el paso del tiempo. La mujer que estaría detrás de el envenenamiento es Zulma Guzmán Castro, que es buscada por Inerpol, también sería imputada por la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado.

El ente acusado podría iniciar el proceso bajo la figura imputación de persona ausente que en Colombia es una medida excepcional donde se vincula a una persona a un proceso penal cuando ya fue plenamente identificada y se han agotado todos los medios para poder localizarla (como órdenes de captura). Entonces, si no se logra encontrar su paradero, el juicio podrá continuar con un abogado de oficio para garantizar su defensa, aunque no esté presente.

También le puede interesar: Razón por la que Zulma Guzmán Castro habría intentado envenenar a toda la familia de Juan De Bedout, papá de una de las niñas que murió por las frambuesas con talio

Si Zulma Guzmán Castro no aparece, sería imputada como persona ausente

Guzmán Castro enfrenta cargos por homicidio agravado, es la persona señalada de haber enviado las frambuesas de chocolate envenenadas con talio que acabaron con la vida de dos niñas, una de 13 y otra de 14 años, la última hija de Juan De Bedout, el hombre de que se habría obsesionado.

Han pasado 8 meses de aquel 4 de abril cuando Bogotá y Colombia se conmocionaron al saber que dos niñas habrían muerto luego de consumir unas frambuesas. Con el paso de las horas, los detalles de la investigación han revelado más elementos que son determinantes.

El abogado de una de las familias, reveló cómo fue que se logró rastrear el origen del paquete que contenía las frambuesas envenenadas a través de un domicilio.

Justamente, el testimonio del domiciliario fue determinante, quien explicó lo que tuvo que hacer para poder hacer la entrega en la vivienda.

Majer Abushihab, abogado representante de víctimas, explicó a Noticias Caracol que: “esta persona al rededor de dos meses después, finalmente toma contacto con la Fiscalía y hay que decirlo, fue absolutamente instrumentalizada”.

De tal manera el expediente se fortaleció y quedó el expediente con Zulma Guzmán Castro como la señalada de ser la presunta autora del envenenamiento.

Contrario al mensaje que envió hace algunos días para negar que ha estado en varios países, las autoridades lo confirmaron, por lo que sigue activa la circular roja de Interpol.

Ahora, el ente acusador se planteó que si Guzmán Castro no es capturada antes de que termine el 2025, será imputada bajo la figura de persona ausente, que es excepcional, y también indicó que no habría actuado sola.