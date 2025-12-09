Revelan nuevos detalles del caso de las niñas que murieron por frambuesas envenenadas, otros familiares tenían talio en la sangre

Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa de enviar las frambuesas envenenadas con talio y la muerte de dos niñas en Bogotá. (Foto: tomada de redes sociales)

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del caso de las niñas que murieron por consumir frambuesas envenenadas en Bogotá. Ahora, otros familiares han reportado que tienen talio en la sangre y que no las consumieron. Por el momento la principal sospechosa es Zulma Guzmán Castro, quien es buscada por la Interpol que ya emitió Circular Roja.

Las víctimas mortales fueron dos niñas de 13 y 14 años, una de ellas la hija del empresario Juan De Bedout y una de sus amigas. Ese día, 4 de abril de 2025, estaban con otros menores en el apartamento ubicado en los Rosales.

También le puede interesar: El domiciliario que implica a Zulma Guzmán Castro con las frambuesas por las que murieron dos niñas en Bogotá

Caso de niñas asesinadas con frambuesas envenenadas: Revelan que otros familiares tenían talio en la sangre

La principal sospechosa y a quien buscan las autoridades internacionales, Zulma Guzmán Castro, de 54 años, era reconocida como emprendedora en el sector de los vehículos eléctricos. Uno de los detalles del caso es que Guzmán reveló que sostuvo una relación clandestina con De Bedout, padre de una de las niñas.

Según El Tiempo, el penalista Fabio Humar, abogado de la familia De Bedout, aseguró que dos integrantes de la familia De Bedout, Juan, padre de una de las menores fallecidas, y uno de sus hijos, presentan rastros de talio en la sangre, aunque ninguno comió de las frambuesas envenenadas.

La razón es que ninguno se encontraba en el apartamento el día cuando llegó el domiciliario para dejar un paquete que nadie esperaba. “Esto significa que la intoxicación viene desde mucho antes de los hechos de abril”, dijo el abogado.

Además, la esposa de De Bedout, madre de una de las niñas, que murió años atrás por un cáncer diagnosticado y que fue la causa oficial de muerte, también tenía presencia de talio en su cuerpo.