Alcaldesa de Barrios Unidos denunció amenazas de pareja de María del Mar Pizarro

En las últimas horas se conoció otro caso que involucra el bar en el que estuvo Jaime Esteban Moreno, joven estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en una pelea al salir de fiesta de Halloween, que es propiedad de la congresista María del Mar Pizarro y que es administrado por su pareja, Andrés Adolfo Solano Bautista.

Se trata de una denuncia que interpuso la alcaldesa de Barrios Unidos, Andrea Melissa Morales, por intimidaciones del Solano, tras un evento realizado el pasado 21 de junio.

Pareja de María del Mar Pizarro había amenazado a la Alcaldesa de Barrios Unidos

Según reveló la W Radio, la Fiscalía General de la Nación ya abrió una noticia criminal por el delito de amenaza contra a Solano Bautista, que es el representante legal del bar Before y pareja de la congresista María del Mar Pizarro.

El hecho se remonta al pasado 21 de junio, durante un evento público en el que Morales exigió el cumplimiento de las normas para espectáculos con gran afluencia de público y que al finalizar el evento que le lanzaron improperios cuando pasó por el lugar.

“El sábado 21 de junio, Andrés Solano publica en la cuenta de Instagram pública una serie de fotos y apartes de videos de la conversación sostenida de manera previa en el parque, incitando a la rebelión contra el gobierno local y desinformando a sus seguidores respecto a los hechos y los motivos por los cuales no se podía permitir un evento sin control de aforo ni las medidas de seguridad, logística y mitigación de riesgos mínimas”, explicó Morales a la emisora.

Aseguró que después de la publicación, le llegaron mensajes ofensivos y amenazantes. “A partir de ese momento, empiezo a recibir mensajes directos por la plataforma Instagram con insultos, señalamiento y amenazas que dejo plasmados a continuación. Desde ese 21 de junio, he venido experimentando cuadros de ansiedad, insomnio y temor constante, pues es la primera vez que alguien manifiesta abiertamente que me quiere ver muerta, o que está decidido a atentar contra mi vida”, dijo.