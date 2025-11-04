Buscan a segundo joven que participó en la fuerte agresión a Jaime Esteban Moreno

Con el paso de las horas se conocen detalles del caso de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que murió luego de una pelea después de salir de una fiesta de Halloween en Bogotá. Las cámaras de seguridad son la clave para poder establecer lo que sucedió y justamente uno de los videos que tienen las autoridades en su poder muestran a un segundo joven que también habría agredido fuertemente a Jaime Esteban poco antes de morir.

Las autoridades están enfocadas en encontrar al segundo joven que estaría implicado en el asesinato de Jaime Esteban.

También le puede interesar: Ciudad de la furia: Hombres se enfrentaron a tiros luego de cerrarse en una vía, uno resultó muerto

Buscan a segundo joven que participó en la agresión de Jaime Esteban Moreno

El joven estudiante de Ingeniería de Sistemas murió por la gravedad de los golpes y el impacto que habría tenido al caer al suelo, que lo dejó inconsciente antes de perder la vida.

Según Blu Radio, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, también estudiante de la Universidad de los Andes, pero indicó que busca a otro de los hombres implicados. Las dos mujeres, de origen venezolano, que fueron capturadas inicialmente quedaron en libertad.

Las imágenes revelan el momento en el que aparece el joven al que están buscando, que le llega por detrás corriendo a toda velocidad y lo impacta fuertemente, y ese golpe fue el que lo dejó en el suelo inconsciente.

Las cámaras de seguridad del sector son claves para poder determinar paso a paso lo que sucedió y la identidad del joven al que están buscando, porque las imágenes revelan que el golpe que le propinó fue determinante para que Jaime Esteban haya perdido la vida.