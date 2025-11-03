Congresista del Pacto resultó ser la dueña del bar al que habría ido el estudiante de Los Andes antes de morir

El joven uniandino habría estado en un bar sobre la avenida Caracas de Bogotá poco antes de morir

En las últimas horas se han destapado nuevos detalles del caso de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de Los Andes que murió el pasado 31 de octubre tras recibir una fuerte golpiza. Entre otras cosas, se han conocido múltiples versiones sobre el establecimiento comercial en el que habría estado Moreno poco antes de fallecer: el bar Before Club.

Quizás uno de los detalles que más ha impactado a la opinión pública es que la dueña del establecimiento, al parecer, es la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro. Al menos así lo señaló el diario El Tiempo, que conversó con ella en calidad de propietaria del establecimiento.

De hecho, de acuerdo con la Unidad Investigativa de ese periódico, María del Mar Pizarro aparece como la única accionista de esa empresa. Un testigo, que era amigo de la víctima, fue quien mencionó al bar dentro de su relato. Pese a todo, según Pizarro, las autoridades aún no les habían pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Así mismo, indicó que por lo pronto no han confirmado que los jóvenes en efecto hayan estado en el bar.

En todo caso, manifestó sus condolencias con los familiares del joven fallecido. “Nos solidarizamos completamente con la familia de Jaime Esteban. Lamentamos lo sucedido”, advirtió.

Adicionalmente, señaló que la riña en la que habría sido atacado Jaime Esteban no se habría presentado dentro del local. Estos hechos, que también son materia de investigación, se habrían registrado a unas cinco cuadras del establecimiento comercial.

La hipótesis del abogado de la familia

El abogado Camilo Rincón, que está representando a la familia de Jaime Esteban Moreno, dio pistas sobre los hallazgos que ha hecho la Fiscalía acerca de lo ocurrido.

“Quedó revelado que estaban departiendo diferentes personas y estudiantes de la Universidad de Los Andes en esta fiesta de Halloween. Van terminando la reunión. Ningún hecho de agresión se desarrolla dentro de este sitio. Jaime Esteban sale con un compañero con el que estaba en esa reunión y cerca a un establecimiento comercial es sorprendido y agredido de manera brutal por decirlo así, porque los golpes propinados en su cráneo generaron unos traumas craneoencefálicos severos”, explicó el abogado.