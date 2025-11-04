“Agradecimos la valentía”: Familia de Jaime Esteban Moreno por ayuda del amigo durante el ataque

El caso de Jaime Esteban Moreno tiene conmocionados tanto a los bogotanos como al resto del país, que ven en este nuevo asesinato un reflejo de lo que sucedió hace 15 años con Luis Andrés Colmenares, también estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras salir de un bar después de haber estado en una fiesta de Halloween con sus compañeros de universidad.

El tío de Jaime Esteban, Luis Alfonso Jaramillo, habló de lo cómo se comportaba este joven, sus amigos y de la valentía con la que Juan David Cárdenas defendió y acompañó hasta el último minuto a su amigo.

Familia agradeció la valentía del amigo de Jaime Esteban Moreno que lo defendió y acompañó hasta el último minuto

En las imágenes se ve a Juan David y Jaime Esteban caminar tranquilamente, cuando fueron sorprendidos por la espalda por sus agresores. Pero también se observa cómo Juan David nunca deja a su amigo, que cuando llegó el primer agresor, Juan Carlos Suárez, se interpone entre los dos para evitar que lo golpee.

De hecho cuando en un segundo se Suárez se le abalanza, y lo empuja contra una puerta, donde habría recibido el primer golpe contundente en la cabeza, Juan David logra agarrarlo por la cintura y separarlo de su amigo.

En ese momento Jaime Esteban se logra incorporar, se pone de pie, y mientras Juan David mantiene alejado a Suárez, llega a toda velocidad el segundo joven, que es buscado por las autoridades, y lo golpea fuertemente, cayendo juntos al suelo.

Ahí también se observa a Juan David tratando de evitar que le den más golpes a su amigo, ya en el suelo inconsciente, y solo se presume que pidió ayuda, esperó a que llegara la patrulla y se subió para acompañarlo.

“Hemos hablado con Juan David y le hemos extendido nuestro más sincero agradecimiento por acompañar a Jaime Esteban en ese momento difícil y crítico, de no dejarlo ahí. El corre hasta la patrulla para subirse. Le agradecimos mucho esa valentía y lo que hizo por él. Acompañarlo en esos últimos momentos de vida”, dijo Luis Alfonso Jaramillo, tío del Jaime Esteban.

¿Qué pasó en la fiesta de Halloween y por qué fue golpeado Jaime Esteban Moreno?

El gran misterio de este caso tiene que ver con la discusión que hubo entre Jaime Esteban y el grupo de personas con el que se encontraba Suárez Ortiz. De hecho, este último fue capturado junto a dos mujeres, quienes fueron identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación decidió no adelantar un proceso penal contra las dos jóvenes, aunque siguen siendo piezas claves en la investigación, pero que quedaron en libertad.

“Hubo una reclamación airada de una de las mujeres que fueron capturadas. (...) Pero fueron de esas discusiones que no trascienden. Es decir, no hubo ningún tipo de violencia recíproca dentro del establecimiento. Fue, digámoslo así, una rencilla que generó una discusión y que finalmente se desata fuera del escenario donde compartían y le propinan de manera miserable la muerte a Jaime Esteban”, expresó el abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón.

¿Qué pasará con el principal sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno?

Entre tanto, Rincón también advirtió que la próxima audiencia sobre este caso se llevará a cabo el 5 de noviembre las 9 a.m.

Según señaló el abogado, en esa audiencia podría darse la imputación de cargos por homicidio contra Suárez Ortiz y la solicitud de medida de aseguramiento en un centro carcelario por parte de la Fiscalía.