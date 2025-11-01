TransMilenio tendrá cambio de horario entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre: el alcalde Galán lo confirmó

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó cambios en TransMilenio el 31 de octubre y el 1 de noviembre

Bogotá ha tenido importantes cambios en la movilidad debido a las decisiones que ha tomado el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, durante esta última semana. De hecho, recientemente el mandatario capitalino, también confirmó que el horario de TransMilenio se extenderá durante esta jornada del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween.

"Hoy 31 de octubre y mañana 1 de noviembre, ampliamos el horario de Transmilenio hasta las 12 de la noche en todas las troncales“, informó Galán en su cuenta oficial en la red social X

El anuncio del alcalde se dio poco después de la fuerte controversia que se desató a raíz de la implementación de múltiples restricciones a los motociclistas en Bogotá que empezaron a aplicar desde la medianoche del 30 de octubre y se extenderán hasta el próximo lunes festivo 3 de noviembre.

¿En qué vías habrá restricciones para las motos en Bogotá?

Entre otras cosas, la Secretaría de Movilidad informó que durante los días mencionados los motociclistas no podrán circular entre las 8 p.m. y las 5 a.m. por los siguientes corredores viales claves de la ciudad:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Primero de Mayo.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Carrera 68.

Avenida Centenario.

Avenida Guayacanes.

Avenida Esperanza.

Avenida Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Adicionalmente, la Secretaría de Movilidad informó en sus canales oficiales que entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre se prohibió la circulación de motos con acompañantes -también conocidos popularmente como parrilleros- en toda la ciudad y durante las 24 horas del día.