Gobierno Petro se puso del lado de los motociclistas en Bogotá y le envió contundente carta a Galán

El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió pronunciarse sobre las controvertidas restricciones que la Alcaldía de Bogotá les impuso a los motociclistas durante el puente festivo del 31 de octubre al 3 de noviembre. En las últimas horas se conoció una carta que el Viceministerio de Diálogo Social y Derechos Humanos le envió a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

En la misiva, el Gobierno Nacional le pide al Distrito que reconsidere las medidas que tomó y que ya están vigentes en la capital.

“El Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Mumanos atendiendo al ejercicio de escucha activa y dillogo genuino que caracteriza al Gobierno del Cambio, adelantó un espacio de diálogo con los representantes de los moteros del istrito Capital, Procuraduría General de la Nación y Defensoria del Pueblo, con base en el cual de la manera más respetuosa y sin tranagredir su independencia administrativa, se permite sugerir que se revisen y localicen las medias que se han adoptado por medio del Decreto 528 de 2025, mismas que se encuentran en aplicación entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre del presente año”, indicó el Viceministerio en su pronunciamiento.

Más de medio millón de personas se transportan en moto en Bogotá

Así mismo, señaló que las sugerencias que le hicieron a la Alcaldía tienen que ver con las afectaciones que las medidas que tomó podrían generarles a 519.648 personas que se transportan en motos en Bogotá. Incluso, advirtieron que más de una tercera parte de esos ciudadanos usan sus vehículos para trabajar.

“En el espacio adelantado con los representantes de los moteros, se expuso que las medidas objeto de observación, afectan directamente la movilidad la seguridad y la economía de los habitantes de Bogotá, es por eso, que se insta a considerar la reducción de las medidas y que las mismas se enfoquen en las caravanas que se desarrollen en ocasión de la celebración de Halloween, pero que no afecten a la totalidad de personas que trabajan y se transportan en motocicleta”, puntualizó el Viceministerio.

Vale decir que con las actuales medidas, los motociclistas no podrán trasladarse por múltiples vías principales de Bogotá entre las 8 p.m. y las 5 a.m. hasta el próximo 3 de noviembre. Además, no podrán llevar parrillero durante las 24 horas durante las mismas fechas.

“Para alguien desde la comodidad de un escritorio puede que cinco días no sean nada, pero las personas que devengan su día a día de la producción de la moto, transportando a alguien o llevando a alguien cinco días le descompensan el mes”, dijo el viceministro Gabriel Rondón sobre las restricciones para las motos.