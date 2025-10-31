“Ejercer control no puede ser visto como medio para joder a la gente”: Galán sobre medidas a moteros

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, aseguró que ejercer control no es para “joder a la gente”, tras medidas para moteros este fin de semana, cuyas restricciones generaron bloqueos durante todo el día en la capital del país.

El alcalde aseguró que estas son medidas necesarias y que necesita el apoyo de los bogotanos.

Alcalde de Bogotá pide apoyo de los bogotanos por medidas para moteros en Halloween

A través de su cuenta de X escribió: “Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá exige medidas difíciles. La restricción de parrillero y la de circulación de motos por 20 corredores principales de Bogotá son medidas de orden temporal, sólo por este fin de semana. Agradezco a los ciudadanos que hoy sí cumplieron las medidas. A toda la ciudad le pido su apoyo para restablecer el orden".

Además, en el video con el que acompañó el mensaje dice: “Necesito el apoyo de los bogotanos para recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. La sana convivencia para nuestra ciudad depende de que todos cumplamos la ley y las normas cívicas y respetemos los derechos de los demás”.

Galán también dijo que: “las medidas que anunciamos para el fin de semana de Halloween, que implican una restricción a la circulación de motos son temporales y limitadas y no tienen otro objetivo que proteger la vida y la seguridad de todos los habitantes de Bogotá”.

Luego agregó: “Ejercer control no puede ser visto como un medio para joder a la gente, al contrario, en un medio para protegerla. Este último fin de semana de octubre es uno de los más vivos de todo el año en Bogotá. No solamente es Halloween, el día de los niños, sino que tenemos más de 40 eventos en toda la ciudad”.

Galán también informó que el fin de semana de Halloween se ha convertido en los últimos 4 años “en un momento de miedo y caos para muchos, y las rodadas de motos han generado hostigamientos a ciudadanos”.