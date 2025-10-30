Ojo, motos con parrilleros en Bogotá también tendrán importantes restricciones y podrían enfrentarse a multas

No para la polémica en Bogotá después de que la Alcaldía anunció que entre la medianoche de este 30 de octubre y el próximo 3 de noviembre se implementarán una serie de restricciones para las motocicletas en la capital.

(Lea también: Atención: impondrán restricciones para motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre).

Uno de los puntos que más controversia generó es que no podrán circular por las principales vías de la ciudad durante las noches (entre las 8 p.m. y las 5 a.m. hasta el 3 de noviembre:). La medida causó una serie de protestas y bloqueos, pues el gremio de los motociclistas advirtió que el Distrito tomó la decisión sin concertar con ellos. Además, la medida fue anunciada el día anterior de que entrara en vigencia.

“En Bogotá queremos que Halloween sea una celebración tranquila y segura, no una fecha marcada por tragedias en las vías o desordenes en la ciudad como ha sido históricamente. En los últimos años, el fin de semana de Halloween ha representado un aumento en los siniestros viales, las riñas y los hechos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Entre 2022 y 2024 murieron hasta 16 personas cada año por siniestros viales. En ocho de cada 10 casos hubo un motociclista involucrado”, advirtió la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz Acosta.

Daniel Quintero califica la medida de Galán como “clasista”

Pero quizás una de las medidas más restrictivas tiene que ver con la prohibición total de que los motociclistas circulen con parrilleros durante todo el puente festivo, algo que ha sido duramente criticado por la ciudadanía.

“Esta es una decisión clasista, injusta, desconectada con la realidad de millones de colombianos. Pero además, de nuevo los afectados vuelven a ser la gente trabajadora (SIC). Los que trabajan en plataformas para sobrevivir, los que se levantan a las 5 a.m. a ganarse el pan de cada día” Quintero sobre decisión de Galán de restringir la circulación de motos en Bogotá.

¿Cuánto valdrá la multa por no cumplir las restricciones a motos en Bogotá?

Entre tanto, se conoció que la multa por no cumplir con las restricciones que impuso la Alcaldía de Bogotá.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, a quienes no cumplan con la medida se les impondrá la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito, que implica sanción económica por un monto de 604.100 pesos y la posible inmovilización de la motocicleta.