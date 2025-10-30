Atención: impondrán restricciones para motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre

En la noche de este miércoles 29 de octubre la Secretaría de Movilidad confirmó que habrá restricciones para la circulación de motos en Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre próximos.

La medida coincide con las ‘rodadas de terror’ que han sido convocadas por grupos de motociclistas justo para estas fechas.

De acuerdo con un decreto oficial que estaría alistando el Distrito, y que fue revelado en las últimas horas por la emisora W Radio, las restricciones tendrán vigencia entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.

¿En qué vías de Bogotá restringirán la circulación de motos en el puente festivo de Halloween?

Según W Radio, los corredores viales en los que se restringirá la circulación de motos serían varias de las vías principales de la ciudad:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida NQS.

Avenida Boyacá.

Avenida Ciudad de Cali.

Avenida Primero de Mayo.

Avenida Las Américas.

Avenida Suba.

Calle 26.

Calle 80.

Carrera Séptima.

Carrera 68.

Avenida Centenario.

Avenida Guayacanes.

Avenida Esperanza.

Avenida Villavicencio.

Avenida Circunvalar.

Calle 53.

Calle 63.

Carrera 60.

Vale decir, sin embargo, que también se conoció que habrá excepciones para vehículos que pertenezcan a la Fuerza Pública, servicios de emergencia y socorro, servicios de aseguradoras, seguridad privada, domicilios, mensajería, entre otros.

Entre otras cosas, uno de los argumentos de la Secretaría dde Movilidad para implementar la medida tendría que ver con la alta accidentalidad que se presenta durante las noches.