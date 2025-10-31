Hugo Ospina, líder de los taxistas, propuso ponerles pico y placa a las motos en Bogotá: “todos debemos contribuir”

Las restricciones que implementó la Alcaldía de Bogotá para impedir que los motociclistas circulen durante buena parte de las noches y las madrugadas en este puente festivo abrieron un amplio debate en el que han participado distintos sectores sociales. De hecho, en las últimas horas uno de los líderes del gremio de los taxistas, Hugo Ospina, incluso propuso que les impongan pico y placa a las motos en la capital, tal y como ocurre con los carros particulares.

Ospina publicó un video en el cual felicitó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por imponer restricciones a los motociclistas y señaló que es una decisión en el sentido correcto.

“Frente a la medida que tomaron el señor alcalde mayor y su secretaria de Movilidad con los señores motociclistas: excelente decisión. Pero yo lo invito, señor alcalde, para que esta decisión sea permanente. Y con un ingrediente adicional y es que deben tener pico y placa las motos privadas igual que el vehículo privado”, señaló Ospina en su declaración.

Y fue más allá, pues advirtió que debe cobijar diariamente a una gran cantidad de motos. Según él, deberían aplicar este pico y placa en dos turnos: unos días tendrían restricción las motos cuyas placas terminen en los números 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente, sostuvo Ospina, tendría que aplicar para las motos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

“Aquí todos debemos contribuir con la salubridad, el espacio público, la calidad del aire, del medio ambiente y de la movilidad”, señaló Ospina.

Adicionalmente, indicó que implementar la prohibición de circulación de motos con parrilleros entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana podría mejorar la calidad de vida de los bogotanos. “Todo nuestro apoyo, señor alcalde”, puntualizó Ospina.

Galán en el pasado se opuso a las restricciones a motos con parrilleros

En contraste, algunos críticos del alcalde Galán le recordaron que hace apenas unos meses se había opuesto rotundamente a implementar restricciones a la circulación de motos con parrilleros en Bogotá.

En marzo pasado, el alcalde mayor había indicado que su administración había adelantado unos estudios para analizar si prohibir la movilidad de motos con parrilleros en algún horario podría tener un impacto positivo para la ciudad. Sin embargo, según dijo él en su momento, esta tesis no tenía sustento.

"La inmensa mayoría de las personas que se desplazan en moto, y que lo hacen con parrillero, no tienen absolutamente nada que ver con ningún delito. Más del 99 %. Entonces, este esfuerzo que no producía el resultado, nos lleva a pensar que una medida generalizada en ese sentido no sea el camino”, sostuvo Galán en marzo de este año.