Video: así fue la captura del hombre que arrolló a su expareja con un carro por negarse a volver con él

La Policía de Bogotá, a través de uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), logró la captura por orden judicial de un hombre de 45 años, señalado por el delito de tentativa de feminicidio. La diligencia judicial fue materializada en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy.

Los hechos se registraron el pasado martes cuando la víctima, una mujer de 25 años, se negó a retomar una relación sentimental con su expareja. En respuesta, el hombre la agredió físicamente y, posteriormente, la arrolló con un vehículo antes de huir del lugar.

“La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica especializada. El reporte médico indicó que presenta 18 fracturas en diferentes partes del cuerpo”, aseguró el Coronel Nelson Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía de Bogotá.

Durante las verificaciones, las autoridades establecieron que el capturado cuenta con antecedentes judiciales por los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

En diálogo con el noticiero de Citytv, la mujer señaló:

“El me invitó a ver un partido de Santa Fe. Como me negué, me dijo que llevara a mis amigas para que me sintiera más segura y que nos invitaba los cocteles“.

No obstante, la víctima aseguró que cuando el agresor la llevaba devuelta a la casa, le insistió para que volvieran a ser pareja; algo a lo que ella se negó. “Cuando le dije que no, sentí un puño en la cara y es lo último que recuerdo”, aseguró para el medio anteriormente mencionado.

Mujer fue enviada a la cárcel por hurto y por suministrar sustancias tóxicas

Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de Melisa Porras Domínguez, señalada de cometer cuantiosos robos en Bogotá, suministrando sustancias tóxicas a sus víctimas.

En este sentido, una fiscal adscrita a la Unidad de Hurtos de la Seccional Bogotá corrió traslado al escrito de acusación contra la procesada por los delitos de hurto calificado y hurto por medios informáticos; ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por la mujer.

El material de prueba en poder de la evidencia que Porras Domínguez, presuntamente, hacía uso de plataformas de citas para contactar a las víctimas, además de intercambiar contenido fotográfico para ganarse su confianza, utilizando distintos perfiles con seudónimos como ́Salomé’, ‘Alejandra’, ‘Gabriela’ y ‘Erika’.