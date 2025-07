“Lo dejaron tirado”: motociclistas matan a padre de familia en Bogotá y huyen sin auxiliarlo

El pasado martes por la noche, en la intersección de la carrera 30 con calle 12 Sur, en el sur de Bogotá, un padre de familia perdió la vida luego de ser brutalmente arrollado por dos motociclistas que, tras el impacto, se dieron a la fuga sin prestarle ayuda.

PUBLICIDAD

Según el informe presentado por El Ojo de la Noche en Mañanas Blu, el accidente ocurrió cerca de las 9:00 p.m., cuando el hombre intentaba cruzar la avenida. Las imágenes de cámaras de seguridad de la zona muestran el momento exacto del siniestro, que ya está siendo investigado por las autoridades.

El video que lo muestra todo

En diálogo con Blu Radio, la hija de la víctima narró con dolor lo ocurrido:

“Mi papá tuvo un accidente acá al frente. Él iba pasando la avenida. Dos motos lo atropellaron. Él miró, se asomó y cruzó pensando que no venía nadie. Llegó a la mitad y ahí fue cuando lo embistieron”.

Lea también: Máxima alerta en Colombia: inteligencia advierte posible plan del ELN para atentados este 4 de julio

El video muestra cómo la primera moto impacta al hombre, haciéndolo caer arrodillado, y segundos después, una segunda motocicleta lo golpea con mayor fuerza, dejándolo sin posibilidad de reacción. En ningún momento los conductores se detuvieron.

“Los motociclistas no aparecen. No pararon, no sabemos las placas. Miramos las cámaras y no alcanzamos a verlas. Hay otra cámara en el puente, pero no nos han dejado verla”, añadió la hija, visiblemente afectada.

PUBLICIDAD

Familia exige justicia e identificación de los responsables

La familia ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que se identifique a los motociclistas implicados y se haga justicia por la muerte del hombre, quien dejó un profundo vacío en sus seres queridos.

Le puede interesar: Estados Unidos le estaría quitando la visa a exmilitantes del M-19 que son funcionarios de Petro

Aseguran que hasta ahora no han recibido apoyo suficiente por parte de los entes de tránsito y que las cámaras oficiales no han sido puestas a su disposición.

“No voltearon ni a mirar si mi papá estaba bien. Lo dejaron ahí tirado como si no valiera nada”, concluyó su hija, con lágrimas en los ojos.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito de Bogotá ya tienen conocimiento del caso. Se espera que en las próximas horas se revisen en detalle los videos del sector y se logre identificar a los responsables del homicidio culposo por omisión de auxilio.