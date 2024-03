Por ‘culpa’ de Petro, Vicky Dávila se enfrascó en fuerte pelea con referente de Noticias Uno

Fueron 12 años los que la periodista Cecilia Orozco, le dedicó a la dirección de Noticias Uno , informativo al que le dijo adiós en las últimas horas; razón por la cual el presidente Gustavo Petro le extendió un emotivo mensaje, publicación que fue refutada por la directora de Revista Semana, Vicky Dávila, hecho que desató un duro rifirrafe en la red social ‘X’, del que muchos están hablando.

“Felicitaciones a Cecilia Orozco, el verdadero periodismo debe buscar siempre la verdad y ser rebelde”, fueron las palabras del mandatario con las que exaltó la carrera de la comunicadora, misma que en la última edición del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, recibió el galardón Vida y Obra; distinción respaldada por los 12 premios India Catalina que obtuvo bajo la dirección del noticiero de Canal Uno.

Ante las declaraciones del líder del Pacto Histórico, Dávila salió al ruedo a mostrar los argumentos por los que no está de acuerdo con los elogios a Orozco: “El periodismo honorable y recto al que se refiere Cecilia Orozco es el que hizo en épocas de Ernesto Samper, en el proceso 8.000. Nadie olvida”, y “Solo sirve para el circo del mutuo elogio entre políticos y periodistas que están totalmente desconectados de la realidad del país”, fueron parte de las expresiones de Vicky en su cuenta de ‘X’, donde acumula 3,8 millones de seguidores.

El periodismo honorable y recto al que se refiere Cecilia Orozco es el que hizo en épocas de Ernesto Samper, en el proceso 8.000. Nadie olvida.



Ahora se ha dedicado a defender al Gobierno Petro en medio de los graves escándalos que lo rodean, como lo ha hecho su jefe. Si me… pic.twitter.com/bSI4KluqsF — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 6, 2024

Ante esta situación, Orozco Tascón, también decidió cantarle la ‘tabla’ a la nacida en Buga, Valle del Cauca, a quien le dijo, entre otras cosas: “Una ‘tontica’ sin formación”, “Su odio con quienes no actuamos como usted no la deja vivir en paz ni medir sus afirmaciones”, y “Sobre usted y sobre el medio en que trabaja, hay una demanda civil puesta por mí en su contra por lo mismo que hace ahora: no distinguir entre lo cierto y lo falso.

