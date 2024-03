Inés María Zabaraín y Felipe Arias de RCN se le midieron a montarse en TransMilenio, pero fueron criticados

Noticias RCN, es uno de los informativos más queridos en Colombia, hasta el punto que la vida de los periodistas que hacen parte de se nomina despierta un gran interés en las redes. Precisamente, dos de sus comunicadores, Inés María Zabarain y Felipe Arias, han dado de qué hablar en la web, luego de montarse juntos en TransMilenio, algunos internautas los elogiaron y otros los criticaron por el acto.

Desde ya varios meses, Arias ha optado por meterle toda a su faceta como creador de contenido, especialmente a su cuenta de TikTok, en donde a la fecha acumula más de 23.000 seguidores, plataforma en la que decidió mostrar la ‘aventura’ que tuvo con Zabarain, al irse a almorzar usando este medio de transporte público para movilizarse.

Aunque la escena no pretendía hacerle daño a nadie, muchos navegantes digitales decidieron criticar a los comunicadores, puesto que para ellos, los periodistas no mostraban las problemáticas frecuentes en este sistema, y así se lo hicieron ver en los comentarios del clip que ya superó las 70.000 reproducciones.“Hay que apoyar el sistema, y lógicamente ojo con los colados, hay que pagar o que se debe”, fueron algunas de las palabras de Felipe en las imágenes con las que pretendía volver a su etapa de reportero

“Los invitó a tomar el sistema a las 4:30 a.m a 6:00 a.m, para ver si también dicen lo mismo”, “Con cinco policías encima cualquiera se monta al TM”, “Súbanse en hora pico”, “Eso jamás pasa”, “Fijo van escoltados”, y “Vayan a Soacha, allá no pueden ni sacar el celular”, fueron algunas de las reacciones.

