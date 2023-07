“Bogotá está hecha un basural”: Denuncian pésimo estado de las calles por residuos, director de la UAESP aclaró las razones

Caminar por algunos sectores de Bogotá genera tristeza. Los capitalinos ahora no solo se enfrentan a una crisis de inseguridad, sino también a enormes montañas de basura, plagas de ratones y caños mal olientes que parecieran haberse normalizado. La situación es tan grave que ni los sectores más exclusivos se escapan de la problemática. Las malas prácticas de los ciudadanos y un modelo de basuras que debe reajustarse por sus fallas, son algunos de los detonantes de esta afectación que altera la calidad vida y el medio ambiente.

“Bogotá está hecha un basural porque las autoridades ambientales no han tomado cartas en el asunto. La cultura ciudadana parece haber desaparecido. La gente saca las basuras en los horarios no establecidos, se roban los contenedores y se han propagado unas plagas de ratones. Yo todos los días paso por un parque y ya he contado hasta 30 ratas que han hecho madrigueras”, explicó Juliana Romero, habitante del barrio Bellavista en Bogotá.

La situación que denuncian en el sur de Bogotá es muy similar a lo que pasa en el norte. A la gente no le interesa deshacerse de sus desechos de manera adecuada y no sabe cómo hacerlo. A ese panorama se le debe sumar el impacto que generan los comerciantes, quienes incluso, no dividen las basuras por tipo y las ponen en las calles donde algunos recicladores rompen las bolsas y se desata el ‘caos’.

Incluso, la Organización Greenpeace publicó en las últimas horas un informe en el que no ve con ‘buenos ojos’ la situación de los residuos en el país. En Colombia diariamente se producen alrededor de 33.000 toneladas de residuos sólidos, de los cuales Bogotá pone más 9.000 toneladas al día. Lo preocupante, es que en la capital únicamente se logra aprovechar el 17% de ese total. Es decir, no solo hay un descontrol en el manejo, sino en el tratamiento de las basuras, por lo que solo un bajo porcentaje puede volver a aprovecharse.

PUBLIMETRO Colombia consultó a Juan Carlos López, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), quien explicó a las razones por las que Bogotá se encuentra atravesando un mal momento por cuenta de las basuras.

¿Está Bogotá inundada de basura?

Juan Carlos López, director de la UAESP (J.C.L) “La ciudad tiene en este momento una situación de sobreexposición del modelo de residuos. Se arrojan escombros en puntos no autorizados, se rasgan las bolsas por parte de algunas personas, entre otras razones. Actualmente, tenemos identificados 731 puntos en los que se acumulan basuras, escombros, llantas y hasta muebles que son dispuestos de manera incorrecta y que atendemos todos los días con los operadores de aseo.”

¿Por qué las calles están tan sucias en general, tanto en el norte como en el sur de Bogotá?

(J.C.L): “Hay zonas comerciales en varias localidades en la que tenemos indisciplina y esto nos genera entornos sucios. La ciudad tiene un proceso de recolección con frecuencias de tres días por semana, barrido y limpieza de dos y tres días, dependiendo si se trata de zonas comerciales o residenciales. En el Centro de Bogotá tenemos corredores como la Avenida Caracas, la Carrera Décima y otras zonas comerciales como la de San Victorino, en donde las frecuencias son diarias”.

¿Estamos en un colapso sanitario por basuras?

(J.C.L): “No estamos frente a un colapso sanitario. Hoy lo que hay es una exposición de residuos por mal manejo y el modelo tiene que ser ajustado. Tenemos que resolver algunos temas de concesión de contrato, tenemos que atacar los puntos críticos. Con recursos de la ciudadanía destinamos más de 17.000 millones de pesos anuales para atender estas zonas. Con lo que pagan actualmente los bogotanos vía tarifas de aseo es para que la ciudad estuviera como una tacita de plata.”

La gente denuncia que el Distrito no “está haciendo nada” ¿no es funcional el sistema de recolección actual?

(J.C.L): “El sistema hay que ajustarlo, el sistema hay que corregirle algunos defectos. En dos años se planea la nueva concesión para la limpieza y recolección en la ciudad, toca adaptar el modelo. La UAESP controla cada ruta de recolección de forma interna por medios satelitales. Solo en el periodo entre marzo y mayo del 2023 se realizaron 68 operativos extras al cumplimiento de frecuencias. Además, hemos abierto 10 Centros de Atención al Carretero donde se separan residuos, por parte de los recicladores de oficio y carreteros, para evitar que esto impacte: calles, vías y parques.

¿Cuáles son los mensajes que hemos venido dando?: Señor reciclador, su labor es importante, creemos que la economía circular es fundamental para la ciudad y sabemos lo duro de su trabajo. Le solicitamos y pedimos que no rasgue la bolsa y no arroje los residuos por fuera o junto al contenedor, así como en vía pública. A quien hace estas acciones, le insistimos que es una infracción al Código de Policía y la vamos a sancionar.”

¿Qué están adelantando para evitar que el problema aumente?

(J.C.L): “Estamos tomando medidas, vamos a revisar desde el contrato actual algunos elementos para concertar con los operadores una mejora y hasta imponer sanciones de Policía; pero también una campaña de comunicaciones muy agresiva para decir estos mensajes principales: que no rasgue la bolsa, que no disponga en vía pública, que no deje la basura al lado del contenedor, y sobre los escombros los seguiremos recogiendo.”

Finalmente, ¿recomendaciones para la ciudadanía?

(J.C.L): “A la ciudadanía, a los habitantes de esta capital, les pedimos que cumplan con los horarios y frecuencias de recolección, barrido y limpieza. Recodar, de manera especial, a los propietarios de restaurantes, vendedores informales y comerciantes en general, que es a la hora que pasa el carro recolector, es cuando hay que sacar la basura. Con estas simples acciones, logramos una ciudad más limpia y ordenada”.