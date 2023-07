No podemos permitirnos vivir en medio de basura: Incentivan aprovechamiento de residuos en Bogotá

Una de las problemáticas que aqueja a la capital de país es que literalmente está inundándose de basura. Diariamente se hace evidente la presencia de residuos y desechos en andenes, calles y esquinas de la ciudad. Esto, ha puesto sobre el radar una conversación sobre el aprovechamiento de los residuos y las pautas de los bogotanos para evitar una inundación aún más grande.

La campaña ‘Que la basura no se vuelva paisaje’ es una iniciativa del distrito que tiene como objetivo reducir el impacto que genera la basura en las calles de la ciudad y que, deje de ser un tema indiferente para los capitalinos.

De acuerdo al comunicado oficial, la estrategia se tomará diferentes puntos estratégicos de la ciudad para poner en marcha una representación museográfica y pedagógica, con el fin de cuestionar a las y los habitantes de Bogotá sobre cómo quieren su ciudad, motivando una conversación y una reflexión acerca de temas como la separación de los residuos, la correcta disposición y el impacto que tienen este tipo de conductas individuales en Bogotá.

Cabe destacar que, según un estudio hecho por el distrito se logró estipular que “siete de cada diez personas nunca o casi nunca acumulan y disponen el aceite de cocina usado en un recipiente; mientras que, ocho de cada diez ciudadanos nunca o casi nunca llevan los objetos tecnológicos dañados o en desuso a los puntos de recolección correspondientes”.

En esa misma línea, poco más de la mitad de las y los encuestados (54%) aseguró que separa los residuos en casa. Esta cifra revela un retroceso en la adecuada separación de residuos por parte de los y las ciudadanas puesto que en la anterior aplicación de esta encuesta (año 2021) un 76% afirmó tener este comportamiento.

Consejos de reciclaje

1. Separar los residuos óptimamente desde los hogares, (separando el material aprovechable del no aprovechable). ➔ Residuos aprovechables: cartón, papel, plástico y vidrio. ➔ Residuos no aprovechables: residuos que no se vuelven a utilizar.

2. Disponer los residuos aprovechables respectivamente: ➔ Residuos aprovechables + bolsa blanca (limpios y secos) = recicladores de oficio ➔ Residuos no aprovechables + bolsa negra + días y horarios establecidos = carro recolector