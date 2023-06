“Los ‘chuzadores’ son ellos, no nosotros”: presidente Petro se desmarca de escándalo en marchas de 7 de junio

Las movilizaciones nacionales de este miércoles 7 de junio tuvieron una gran acogida. Citadas por los gremios de trabajadores y sindicalistas, en apoyo a las reformas sociales propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, las marchas en diferentes ciudades del país tuvieron considerable asistencia. En Bogotá, según datos de la Secretaría de Gobierno, la asistencia fue de al menos 7.500 personas. El presidente se dirigió a quienes asistieron y aprovechó para desmarcarse del reciente escándalo de chuzadas que enlodó su esfera más cercana.

En la ciudad hubo varias convocatorias de marchas que finalmente llegaron a la Plaza de Bolívar, desde donde se pudo escuchar la intervención del presidente Gustavo Petro, desde un costado de la Casa del Florero, que llegó allí con parte de su familia y funcionarios del Gobierno. El presidente prounció un discurso en el que habló, a parte de sus reformas, de los últimos dos escándalos que ha enfrentado el Gobierno: las ‘chuzadas’ y las acusaciones de dinero ilícito en su campaña presidencial.

Petro acusa a la Fiscalía de interceptar al Gobierno

El presidente se desmarcó, en primer lugar, de haber ordenado ‘chuzadas’ en contra de dos extrabajadoras de Laura Sarabia, saliente jefe de gabinete que fue salpicada con el escándalo. “Nos han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. (...) Semana ordena y el CTI obedece”, dijo al respecto el mandatario.

Así mismo, Petro explicó que se hicieron las inspecciones respectivas en la Casa de Nariño y que “vieron hasta las arañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino el gobierno de Santos y Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación. Porque este gobierno no intercepta a nadie”.

Pero además, el mandatario también acusó a la Fiscalía de haber hecho un entrampamiento y de entregar información a la Revista Semana de supuestas interceptaciones al Gobierno. “Los chuzadores son ellos, no nosotros. Ocultaron que era un delito, un crimen. Entregaron las interceptaciones a la revista y la revista nunca dijo ‘oiga eso un delito’ quería era vender, detener el triunfo popular. Y durante meses de interceptación no encontraron que la campaña se estaba haciendo deshonesta. Les da rabia porque tienen un presidente honesto. Porque no tienen un presidente que no se orina en los pantalones”.

En calma terminaron movilizaciones en Bogotá: Claudia López

En la ciudad de Bogotá las movilizaciones tuvieron asistencia suficiente para llenar la Plaza de Bolívar, como quedó registrado en varias imágenes compartidas en redes sociales. La alcaldesa Claudia López hizo su valoración con respecto a esta convocatoria.

“Llena, colorida y pacífica luce la Plaza de Bolívar en Bogotá a donde confluyeron las diferentes movilizaciones ciudadanas convocadas hoy en respaldo a las reformas sociales propuestas por el Gobierno Nacional”, dijo la mandataria local con respecto a las varias imágenes que se difundieron del centro de Bogotá en medio de las marchas.

Petro dice que no es cierto que su campaña recibiera dinero ilícito

El presidente Gustavo Petro, además, también desmintió acusaciones que lo dejan mal posicionado sobre el dinero que entró a su campaña presidencial y que se basan en declaraciones del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti. “A mi campaña no entró ningún peso sucio. Aquí no entró el ‘Neñe’. Ahí si ocultaron que la mafia estaba en la posesión del presidente anterior”, concluyó.