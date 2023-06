Sí apareció: presidente Petro habló durante movilizaciones del 7 de junio, “el pueblo decidió el cambio”

Como se tenía previsto y antes de la hora que desde prensa de Presidencia había anunciado a la 1 de la tarde, el primer mandatario, Gustavo Petro, apareció en la entrada a la Plaza de Bolívar -muy cerca de la Corte Suprema de Justicia- durante las manifestaciones que él mismo convocó para este miércoles 7 de junio en distintas ciudades del país. Junto a su hija, Sofía Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; la vicepresidenta, Francia Márquez; y algunos de sus ministros, Gloria Inés Ramírez de MinTrabajo, el designado temporalmente, Jorge Zorro en MinCultura, Irene Vélez de MinMinas, se dirigió a sus seguidores desde una tarima en el centro de Bogotá.

Las frases del presidente Petro durante su discurso en las movilizaciones:

- Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo colombiano saldrá de cada piedra, en cada vereda a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular.

-Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo (expresidente de Perú).

-Si se atreven a destruir el gobierno popular y no importa lo que me pase, el pueblo de Colombia volverá a poner el gobierno popular en el sitio de poder.

-Esta manifestación notifica que no va a pasar lo del 9 de abril, lo del 19 de abril. El pueblo decidió el cambio.

-Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, con la democracia en Colombia. Porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia.

-Nos han acusado, nos han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Semana ordena y el CTI obedece.

-Abrimos las puertas no tenemos nada que ocultar. Allá entraron y vieron hasta las arañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino el gobierno de Santos y Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación. Porque este gobierno no intercepta a nadie.

- Los chuzadores son ellos, no nosotros. Ocultaron que era un delito, un crimen. Entregaron las interceptaciones a la revista y la revista nunca dijo ‘oiga eso un delito’ quería era vender, detener el triunfo popular. Y durante meses de interceptación no encontraron que la campaña se estaba haciendo deshonesta. Les da rabia porque tienen un presidente honesto. Porque no tienen un presidente que no se orina en los pantalones.

-A mi campaña no entró ningún peso sucio. Aquí no entró el ‘Neñe’. Ahí si ocultaron que la mafia estaba en la posesión del presidente anterior.

-Invítenme a tomarme una cerveza, en una esquina allá sentados. A un baile popular. A un viche en el pacífico. Pero no me inviten a las bacanales del poder.

-Mañana voy a Cuba a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país.