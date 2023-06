María Fernanda Cabal a Gustavo Petro: “No entendió que ya no es activista y que su obligación es gobernar”

El país atraviesa duras semanas tras hacerse público un escándalo de interceptaciones por parte de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, lo anterior ha llevado a que salgan de su cargo Laura Sarabia y Armando Benedetti dejando muchas preguntas sobre lo ocurrido a puerta cerrada en Palacio. Posteriormente y ante la crisis generada, el mandatario convocó a sus seguidores a las calles con el objetivo de demostrar que aún cuenta con el respaldo de los colombianos.

Precisamente, durante este 7 de junio y hacia las 10 de la mañana varios seguidores del mandatario se movilizaron en diversas ciudades del país. Petro, apareció sobre la calle 7ma cerca a la Plaza de Bolívar y durante una hora habló ante sus seguidores en un discurso en el que también envió indirectas a sus opositores.

Ahora bien, hablando de los opositores, María Fernanda Cabal estuvo bastante activa en sus redes sociales durante la jornada de movilizaciones. Tanto así, que compartió una serie de trinos en los que dejó claro que no está para nada de acuerdo con el presidente. Entre los comentarios destacan frases como: “Incendió el país en el paro para hacerse elegir con una narrativa de violencia. Incendia el país siendo Presidente, para callar a quienes se oponen a su modelo socialista trasnochado. No entendió que ya no es activista y que su obligación es gobernar”

En esa misma línea, Cabal también denunció que los funcionarios públicos fueron obligados a marchar hacia el Edificio de Avianca para demostrar apoyo al mandatario: “A Chávez lo apoyaron incondicionalmente los ingenuos y resentidos hasta que persiguió y arruinó a los venezolanos. A Petro le toca obligar a los funcionarios para que no pierdan el puesto. Y lleva diez meses....¿qué sigue?”, escribió.

Las frases del presidente Petro durante su discurso en las movilizaciones:

- Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo colombiano saldrá de cada piedra, en cada vereda a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular.

-Aquí no va a pasar lo de Pedro Castillo (expresidente de Perú).

-Si se atreven a destruir el gobierno popular y no importa lo que me pase, el pueblo de Colombia volverá a poner el gobierno popular en el sitio de poder.

-Esta manifestación notifica que no va a pasar lo del 9 de abril, lo del 19 de abril. El pueblo decidió el cambio.

-Que no se atrevan, y lo digo de todo corazón, con la democracia en Colombia. Porque se encontrarán con un gigante: el pueblo de Colombia.

-Nos han acusado, nos han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Semana ordena y el CTI obedece.

-Abrimos las puertas no tenemos nada que ocultar. Allá entraron y vieron hasta las arañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros sino el gobierno de Santos y Duque. No encontraron una sola máquina de interceptación. Porque este gobierno no intercepta a nadie.