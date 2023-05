Fue a robar y resultó robado: presunto ladrón fue retenido tras intento de robo a millonaria cadena

Un ciudadano denunció un presunto intento de robo de un ladrón en una motocicleta que al parecer no iba solo. Le retención de este presunto delincuente quedó grabada en video, además de su intento de fuga y del posterior robo del que fue víctima en medio del llamado atendido de las autoridades.

Los hechos se presentaron a lo largo de la Avenida Boyacá en la ciudad de Bogotá el pasado jueves 24 de mayo, en donde un ciudadano a bordo de un carro blanco se percató de que, al parecer, un ciudadano quería robarle su cadena avaluada en nueve millones de pesos. Según narra la víctima, este hombre no iba solo y avisaba a otro motociclista que él era el objetivo, además de que se desató un altercado entre ambos conductores.

“El motociclista estaba sospechoso. Se subió al separador y empezó a darle señas a otro. Ahí fue cuando se bajó a buscar y a cerrar al carro blanco tirándole objetos”, narró al respecto un testigo de los hechos a CityTV, quien presenció la retención de este presunto delincuente y también el posterior robo del que fue víctima.

El hombre portador de la millonaria cadena explicó que el presunto ladrón intentó cerrarlo en varios ocasiones y hasta le lanzó objetos. “Iba por el carril normal, por toda la Boyacá, y una moto se me atravesó, la esquivé, traté de pasar, pero nuevamente se me atravesó. Me tiró la moto para no dejarme pasar, hice lo que pude”, contó.

Tras varias cuadras del altercado el conductor del carro decidió enfrentar al motociclista bajándose de su vehículo y acotando que querían robarle su cadena. El presunto ladrón trató de escaparse luego de que la comunidad lo retuviera por varios minutos para que llegaran las autoridades a capturarlo. A pesar de acelerar y tratar de irse, el hombre resultó en el suelo luego de que otros motociclistas trataran de derribarlo.

Tras varios minutos de retención y luego de que el ladrón fuera apresado por las autoridades en cámaras también quedó grabado el momento en que el presunto ladrón terminó robado, pues un ciudadano pasó por detrás suyo y le arrebató un anillo que tenía en su mano.