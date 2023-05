“Nos hemos preparado igual que los hombres”: primera comandante de Policía en Bogotá, Sandra Hernández

La nueva comandante de la Policía de Bogotá, Sandra Hernández, se acaba de convertir en la primera mujer que asume un cargo tan importante a nivel nacional. La mujer brindó declaraciones a medios de comunicación en las que argumenta sentirse orgullosa de asumir ese cargo y prometió una buena gestión en compañía de la comunidad.

“Me siento muy grata y honrada. (...) No dejo de insistir en que nosotras nos hemos preparado igual que los hombres para servir y hacer de manera profesional mi trabajo”, dijo al respecto la uniformada que asume el cargo a medios de comunicación.

En este sentido, la mujer asegura que el país necesita que ella asuma este reto importante y el esfuerzo de la Policía es necesario enfocarlo en la seguridad urbana. “Esas manifestaciones que resienten más al ciudadano, el hurto callejero, la gente quiere un policía cercano, amigo, que atienda a sus necesidades. Seguramente lo podremos lograr y hacer una buena gestión si tenemos apoyo de la comunidad”, dijo.

Crímenes contra la mujer, un foco de atención de la nueva comandante de Policía en Bogotá

Además, habló de que como mujer tiene la necesidad de ayudar a reducir el delito especialmente que afecta a las mujeres como los feminicidios, alegando que a pesar de que se presentó una reducción en los homicidios en el Día de la Madre se presentó el caso de Érika Zapata, asesinada en el centro comercial Unicentro.

“Mis hijos me dan esa voz de aliento, conocen que tienen detrás de este uniforme no solo una general, sino una mamá, una esposa y una ciudadana más. Mi esposo ha estado desde la reserva activa durante varios años, salió por la puerta grande y ha sido ese mentor, esa persona que me ha apoyado para llegar a donde estoy”, agregó la nueva comandante.